DIHK-Präsident Adrian Hauptredner beim Unternehmertag am 14. Oktober

Bielefeld. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, spricht beim diesjährigen Unternehmertag OWL. Sein Vortragstitel lautet „Gemeinsam gestalten – Die wirtschaftspolitischen Herausforderungen nach der Bundestagswahl“.

Die traditionelle und größte wirtschaftspolitische Veranstaltung der Region beginnt am Donnerstag, 14. Oktober 2021, um 18 Uhr, in der Stadthalle Bielefeld, teilt die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) für die 13 Veranstalter-Organisationen aus der Wirtschaft mit.

Interessierte können sich ab sofort online über diesen Internet-Link https://www.ostwestfalen.ihk.de/unternehmertag2021 zur Veranstaltung anmelden. Am Veranstaltungstag müssen die geltenden Corona-Schutz-Regeln (NRW) unbedingt beachtet werden. Darauf verweisen die Veranstalter bereits im Vorfeld.

Peter Adrian wurde am 20. Februar 1957 in Köln geboren und ist in Trier aufgewachsen. Am 24. März 2021 wählte die Vollversammlung des DIHK den Trierer Unternehmer zum DIHK-Präsident.

Der 64-jährige übernimmt damit das wichtigste Ehrenamt an der Spitze der Dachorganisation von 79 IHKs, deren gesetzlicher Auftrag die Vertretung des wirtschaftlichen Gesamtinteresses von insgesamt mehr als drei Millionen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ist. Seit 2006 ist Adrian bereits Präsident der IHK Trier. Der Immobilienunternehmer leitet die von ihm aufgebaute Triwo AG, die bundesweit rund 30 große Industrie- und Gewerbeparks betreibt.

Adrian setzt die Reihe prominenter Redner des seit 1981 veranstalteten Unternehmertages OWL fort. Die Vorgänger waren: Otto Graf Lambsdorff, Dr. Gerhard Stoltenberg, Otto Esser, Dr. Martin Bangemann, Dr. h.c. Johannes Rau, Dr. Lothar Späth, Dr. Wolfgang Schäuble, Dr. Norbert Blüm, Dr. Helmut Haussmann, Dr. Klaus Murmann, Dr. Manfred Stolpe, Dr. Tyll Necker, Dr. Günter Rexrodt, Dr. Hans Tietmeyer, Dr. Bernhard Vogel, Erwin Teufel, Dr. Dieter Hundt, Bernhard Jagoda, Dr. Edmund Stoiber, Dr. Angela Merkel, Hans Eichel, Ernst Welteke, Gerhard Schröder, Roland Koch, Günter Verheugen, Michael Glos, Peer Steinbrück, Dr. Guido Westerwelle, Prof. Dr. Hans-Peter Keitel, Dr. Norbert Röttgen, Günther H. Oettinger, Jean-Claude Juncker, Ulrich Grillo, Jens Weidmann, Dr. Frank-Walter Steinmeier, Hannelore Kraft, Prof. Dieter Kempf, Peter Altmaier sowie Robert Habeck beim letzten Unternehmertag OWL in 2019.