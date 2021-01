Digitaler Auftakt des Planungsdialogs des Bahnprojektes Hannover – Bielefeld

Lemgo. Das Bundes-Verkehrsministerium will mehr und schnellere Züge für die Strecke Hannover – Bielefeld. Die DB entwickelt nun mögliche Trassen mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Alte Hansestadt Lemgo liegt am Rande des festgelegten Suchraums. Die Bahn lädt am Donnerstag, 14. Januar 2021, um 18.00 Uhr zum öffentlichen Auftakt des Planungsdialogs. Der Livestream, ein Chat für Rückmeldungen sowie ein Ablaufplan sind auf der Seite www.hannover-bielefeld.de/auftakt zu finden.

Die Teilnahme erfordert einen Internetzugang und aktuelle Internet-Browser wie Firefox oder Chrome. Geeignete Endgeräte sind PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Weitere Informationen finden Sie auf www.hannover-bielefeld.de/auftakt.