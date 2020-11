Die Vorweihnachtszeit versüßen Museumsstollen aus dem LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Der Museumsadvent im LWL-Freilichtmuseum Detmold muss in diesem Jahr ausfallen – das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) hat sich dennoch eine Möglichkeit überlegt, wie die Vorweihnachtszeit im wahrsten Sinne des Wortes versüßt werden kann. Das Freilichtmuseum bietet an den ersten beiden Adventswochenenden (27.-29.11. und 4.-6.12.) Christstollen aus der Museumsbäckerei zum Verkauf an.

Jeweils von Freitag bis Sonntag besteht von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich mit Süßem und Weihnachtsgeschenken für Freunde und Familie auszustatten, denn auch das druckfrische Freilichtmagazin 2020 sowie Gutscheine für die LWL-Museumscard werden angeboten. Mit den Museumskarten haben die Beschenkten ein Jahr lang kostenlosen Zutritt zu allen Museen des LWL und des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Der Verkauf findet an der Kasse des Museums statt, be-zahlt werden kann in bar oder mit EC-Karte.

Parallel dazu ist der Museumsstollen ab dem 27. November im Hofladen der Lebenshilfe Detmold in Hiddesen erhältlich. Darüber hinaus bietet Marcus Schuster von der Museumsgastronomie „Im Weißen Ross“ das Traditionsgebäck auf seiner Internetseite http://www.tunke-shop.de im Rahmen seines regionalen Tütenservice an. Für alle Verkaufsstellen gilt: solange der Vorrat reicht – schnell sein lohnt sich.