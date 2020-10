Die Klappe sitzt – Arbeiten am Stauwerk des Schiedersees schreiten voran

Die Hochwasserschutzanlage am Schiedersee ist in die Jahre gekommen und wird derzeit im Auftrag des Kreises Lippe als Betreiber des Sees auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Nachdem vor einigen Wochen die alte Stauklappe im rechten Wehrfeld demontiert wurde, hat die Stahlwasserbau Beeskow GmbH jetzt mit Hilfe eines Krans und ordentlich Fingerspitzengefühl die neue Fischbauchklappe in die passende Schiene im Stauwerk gesetzt.

Die zweite Klappe im linken Wehrfeld wird im Spätherbst montiert. Im Zuge der Baumaßnahme werden außerdem die Steuerungstechnik und die Stromversorgung der Anlage erneuert. Zudem wird künftig ein Alarmton erklingen, wenn sich die Fischbauchklappen bei einer Hochwasserlage öffnen. So sind zum Beispiel Angler unterhalb der Staumauer vorgewarnt, wenn plötzlich vermehrt Wasser in die Emmer fließt.