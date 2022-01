Die Hausnotruf-Sicherheitswochen starten

Angebot der Johanniter: Vier Wochen gratis testen

Lippe/Höxter n Bis ins hohe Alter ein aktives und unbeschwertes Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung führen – das wünschen sich die meisten Menschen. Doch die Vorstellung, einmal in eine Notsituation zu geraten und dann auf sich selbst gestellt zu sein und keine Hilfe rufen zu können, kann gerade für alleinlebende Menschen sehr beunruhigend sein. Hier bietet ein Hausnotruf zusätzliche Sicherheit.

„Unsere Sicherheitswochen sind der ideale Zeitpunkt für noch unentschlossene Menschen, den Hausnotruf auszuprobieren. Wer sich im Zeitraum vom 1. Februar bis zum 15. März bei uns meldet, kann das Notrufsystem für vier Wochen kostenlos testen und bis zu 100 Euro sparen“, informiert Melissa Klare, Leitung Vertrieb Hausnotruf bei den Johannitern Lippe-Höxter.

Wie funktioniert der Johanniter-Hausnotruf?

Auf Knopfdruck stellt das Hausnotrufgerät eine Sprechverbindung zur Johanniter-Hausnotrufzentrale her. Der Notruf kann entweder an der fest installierten Basisstation oder an einem Sender, der als Halskette oder Armband getragen wird, ausgelöst werden. Fachkundige Mitarbeiter nehmen rund um die Uhr den Notruf entgegen und veranlassen die notwendige Hilfe. Auf Wunsch informieren sie automatisch die Angehörigen. „Der Notrufknopf ist für jeden leicht zu bedienen und garantiert im Ernstfall professionelle Hilfe“, erklärt Melissa Klare.

Der Dienst lässt sich bei Bedarf individuell erweitern, zum Beispiel um Bewegungsmelder und Falldetektoren. Je nach Wohnort besteht auch die Möglichkeit, seinen Wohnungsschlüssel bei den Johannitern zu hinterlegen. Der Hausnotruf ist von den Pflegekassen als Pflegehilfsmittel anerkannt und stellt eine haushaltsnahe Dienstleistung dar. Die Kosten für einen Hausnotruf lassen sich daher von der Steuer absetzen. Die Installation kann persönlich oder kontaktlos erfolgen, Kunden haben die Wahl. „Die Pandemie bzw. die Angst vor Ansteckung muss daher kein Grund sein, auf Sicherheit und Selbstständigkeit im eigenen Zuhause zu verzichten“, so Melissa Klare.

Vier Wochen lang gratis testen

Vom 1. Februar bis zum 15. März 2022 besteht die Möglichkeit, den Johanniter-Hausnotruf vier Wochen lang gratis zu testen. Weitere Informationen unter der Servicenummer 0800 32 33 800 (gebührenfrei) oder im Internet unter www.johanniter.de/hausnotruf-testen

