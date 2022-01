Die Auszeichnung geht nach Bielefeld: Malz ist „Händler des Jahres 2021“

Bielefeld. Mit der Auszeichnung „Händler des Jahres“ durch das Business-Magazin CE Markt electro kann sich electroplus küchenplus Malz, mit seinen sechs Standorten in OWL, erneut über einen hochkarätigen Award freuen. Der Geschäftsführer Joachim Malz ist mit seinem Team bereits im September 2021 im Rahmen der EK LIVE Herbstmesse mit dem Branchen-Oscar „Passion Star“ geehrt worden.

„Sie bewältigen mit digitalen Services und cleverer Kundenkommunikation erfolgreich den Lockdown? Ihr Unternehmen ist innovativ und der umstrittene ‚Local Hero‘ in der Region? Mit dieser Fragestellung hatte CE Markt electro, das Business-Magazin der Elektro-Hausgeräte-Branche, im letzten Jahr bundesweit zur Bewerbung um die Auszeichnung „Händler des Jahres 2021“ aufgerufen. Durch vorbildhafte Unternehmen und Konzepte sollten anderen Händlern Beispiele an die Hand gegeben werden, wie sie sich in herausfordernden Zeiten erfolgreich positionieren können. Eine Fragestellung wie geschaffen für das Bielefelder EK-Mitglied Joachim Malz, der seit vielen Jahren überzeugter electroplus küchenplus Händler ist. electroplus ist das erfolgreiche Fachgeschäftskonzept der EK/servicegroup für Hausgeräte, das schon über 60 Mal in Deutschland erfolgreich umgesetzt wird. Die Marke electroplus legt den Fokus auf die individuelle Unternehmerpersönlichkeit, maximale Kundenorientierung, lokale Nähe und Fachkompetenz.

electroplus küchenplus Malz hat rundum überzeugt

Joachim Malz kann auf eine erfolgreiche über 30-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Unter dem Slogan „Für Mich. Vor Ort. Vom Fach“, steht der Markenname Malz mit 55 Mitarbeitern für besten Service und Beratung, für eine große Auswahl an Top-Marken sowie für regionale Verbundenheit und soziales Engagement. Mittlerweile können sich die Kunden an sechs Standorten in Ostwestfalen – Bielefeld Innenstadt, Bielefeld Jöllenbeck, Detmold, Herford, Lemgo und Bad Salzuflen – auf die Expertise von Malz in Sachen Haus- und Elektrogeräte verlassen. Ein Local Hero im wahrsten Sinne des Wortes. Neben der fachkompetenten Beratung stehen bei Malz besonders die Themen Reparatur, Energieberatung und Nachhaltigkeit im Fokus.

Eine Idee, die weniger mit dem Geschäft, aber umso mehr mit den Menschen in der Region zu tun hatte, hat Joachim Malz während des ersten Lockdowns realisiert. Um die Menschen zu unterstützten, die aufgrund von Quarantäne auf sich gestellt waren, wurde die Aktion „Für Euch. Von Uns. Mit Herz. – Einkaufen für Mitmenschen“ ins Leben gerufen. Das Malz-Team, das sich seinerzeit selbst in Kurzarbeit befand, nutzte diesen besonderen Umstand, um ehrenamtlich für Bedürftige einkaufen zu gehen. Ermutigt vom großen Erfolg dieser Aktion, hat Joachim Malz in diesem Jahr auch für die Opfer der Flutkatastrophe eine Hilfsaktion initiiert. Er startete auf Facebook und Instagram einen Spendenaufruf für Elektrogroß- und Kleingeräte. Selbstverständlich spendete auch Jochen Malz diverse Geräte, die er und sein Team persönlich in die besonders stark betroffene Region Bad NeuenahrAhrweiler brachten.

Dieses Malz-Gesamtpaket hat die zehnköpfige Jury des „Händler des Jahres 2021“-Award von CE Markt electro rundum überzeugt: Sie kürte electroplus küchenplus Malz in Bielefeld zum Sieger in der Kategorie Fachhändler. Anlässlich der Preisverleihung zeigte sich Joachim Malz begeistert: „Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, unseren Kunden, der EK/servicegroup und all den anderen bedanken, die tagtäglich ihren Teil zum Erfolg von Malz beitragen. Besonders stolz bin ich natürlich auf das tolle Malz-Team, das immer hinter mir stand und steht! Die Auszeichnung „Händler des Jahres“ haben wir alle gemeinsam erhalten.“

Nicht weniger stolz äußert sich EK Vorstandsmitglied und Bereichsleiter EK Home Jochen Pohle. „Das ist eine wunderbare Nachricht für unseren electroplus küchenplus Partner Malz. Aber auch für uns als EK/servicegroup ist es eine Bestätigung, dass sich unsere Fachkonzepte bestens am Markt bewährt haben, unseren Handelspartnern zu wirtschaftlichem Erfolg verhelfen und von unseren Kunden angenommen werden.“