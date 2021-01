Detmolder Kammerorchester verschiebt Konzert

Nachholtermine für das 2. und 3. Abonnementkonzert im März und April

Detmold. Vor dem Hintergrund des bis zum 31. Januar geltenden bundesweiten Beschlusses erneuter Corona-Einschränkungen sowie der ungewissen Entwicklung für die kommenden Wochensagt das Detmolder Kammerorchester (DKO) sein für Donnerstag, 9. Februar, geplantes

3. Abonnementkonzert ab.

Es steht bereits fest, dass das Konzert am Donnerstag, 8. April, mit identischem Programm nachgeholt wird. Auch für das 2. Abonnementkonzert, das am 1. Dezember 2020 hatte ausfallen müssen, ist ein neuer Termin gefunden worden: Es soll nun am Dienstag, 23. März stattfinden.

Die Abonnentinnen und Abonnenten werden per Post informiert. Den Vorverkaufsbeginn von Einzelkarten für o. g. Konzerte wird das DKO rechtzeitig bekanntgeben.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter detmolder-kammerorchester.de.