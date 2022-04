Den Frühling in Minden erleben!

Touristische Angebote locken in die Weserstadt

Minden Mit dem Start der Tourismussaison lockt Minden mit einem breiten touristischen Angebot. Von Stadt- und Erlebnisführungen, Touren per Rad, Schiff oder per Pedes und einem vollen Veranstaltungsprogramm reicht das Angebot der Minden Marketing GmbH (MMG).

Erlebnisführungen in Minden!

Ein buntes Programm an spannenden und informativen Stadt- und Themenführungen ist für dieses Jahr geplant: Der historische Stadtrundgang durch Mindens historische Innenstadt und Erlebnisführungen mit Mindens Nachtwächter, Scharfrichter und Pestarzt, die den Gästen authentische Einblicke Leben und Arbeiten vergangener Zeiten gewähren, sind nur einige Beispiele aus dem Mindener Portfolio. Um Minden kennenzulernen, lädt die MMG vom 07. Mai bis 25. Juni regelmäßig Gäste aus den Nachbargemeinden zu einer unentgeltlichen offenen Stadtführung ein.

Besonderer Tipp ist eine geführte Fahrradtour zum Thema „Wie die Weser ihren Lauf veränderte“ geplant, die faszinierende Einblicke in die Entwicklung der landschaftlichen Entwicklung Mindens bietet.

Das Mindener Land erradeln!

Auch das Mindener Umland hält viele sehenswerte Ausflugsziele bereit. Diese hat die MMG in Sterntouren nach Hille, Petershagen, Bückeburg, Porta Westfalica und zum pottspark gebündelt. Die Tagestouren sind vorab als 360°-Angebot unter www.minden-erleben.de zu entdecken.

Passend dazu vermietet die MMG in der Tourist-Information qualitativ hochwertige E-Bikes, sodass jeder die Touren entspannt zurücklegen kann.

Minden auf dem Wasser erleben!

Auch auf dem Wasser bietet Minden Sehenswertes.

Die Mindener Schiffmühle als einzig mahlfähige Schiffmühle Deutschlands liegt idyllisch an der Weserpromenade und ermöglicht den Besuchern Dienstags bis Sonntags von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr einen Einblick in das frühere Leben der Schiffmüller.

Und auch die Flotte der Mindener Fahrgastsschiffahrt sticht wieder regelmäßig in See und zeigt den Gästen vom Wasser aus das größte Doppel-Wasserstraßenkreuz der Welt. Highlight der Fahrten ist die Schleusung des tonnenschweren Schiffs in der neuen Weserschleuse, durch die der enorme Höhenunterschied zwischen Weser und Mittellandkanal überwunden wird.

Minden bei Veranstaltungen erleben!

Auch dieses Jahr sind wieder viele Events in Minden geplant. Die Highlights sind: Die Mai- und Herbstmesse auf Kanzlers Weide (07.-15. Mai und 05.-13. November), das Weinfest (27.-29.Mai), die Hafenkonzerte (Mai-September), Martini um 12 (Juni-September), das Weserlieder OpenAir (22.-23. Juli), das Mindener Freischießen (11.-14. August), die Kulturpromenade an der Weser (18.-21. August), die Kultur-Sommerbühne (24. August – 10. September), „Hopfen und Malz“ (24.-25. September), die Internationale Reenactor-Messe (01.-02. Oktober) und der Mindener Weihnachtsmarkt (22. November – 30. Dezember).

Weitere Informationen zu allen Angeboten erhalten Sie bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online auf www.minden-erleben.de, unter www.facebook.de/mindenerleben und in der Minden-APP.