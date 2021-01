Das Jugendamt der Stadt Rheda-Wiedenbrück ist für Sie da!

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) der Stadt, im Fachbereich Jugend, Bildung und Sport untergebracht, ist aktuell stets telefonisch für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Die Präsenznummer 963 537 ist montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr durchgängig besetzt.

„In dringenden Notfällen einer Kindeswohlgefährdung sind wir natürlich auch nachts und am Wochenende erreichbar. Dazu kann gerne die Nummer der Polizeidienststelle Rheda-Wiedenbrück (41000) gewählt werden“, erläutert Beate Becker, Abteilungsleiterin Allgemeiner Sozialer Dienst. Ihre Abteilung berät Eltern bei Erziehungsproblemen, schlichtet in Konfliktsituationen, informiert bei Trennungs- und Scheidungsfragen und bietet Vermittlung an andere Stellen beispielsweise eine Erziehungsberatungsstelle an.

Zu den weiteren Aufgaben des Jugendamtes und der Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst zählt auch das Hinhören bei Hinweisen, wenn es um die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen geht. „Wenn sich die Frage stellt, ‚Was ist zu tun?‘, sind wir als Jugendamt die zentrale Anlaufstelle“, betont Beate Becker. In Notfallsituationen bietet das Jugendamt Familien und Kindern in einem breiten Spektrum Hilfe, Entlastung und Unterstützung. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Stadt begleiten und beraten die betroffenen Familien auf dem weiteren Weg.

Im ASD ist auch die Fachstelle „Frühe Hilfen und Kinderschutz“ angegliedert, die Familien mit kleinen Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren über Entlastungsangebote informiert. Schwangere in Rheda-Wiedenbrück sind mit ihren Ängsten und Sorgen nicht allein: Nicole Korfmacher und Malgorzata Herman versorgen die Familien bei Bedarf mit Kontaktdaten von Ärzten, Hebammen und anderen unterstützenden Institutionen. Sie beraten aber auch bei der Strukturierung des Alltags mit Kleinkindern und bieten kleine Hilfen an, die in einer besonders herausfordernden Situation junge Familien entlasten sollen.

Auch „Babybesuche“ finden durch die Fachstelle – auf Abstand und unter Berücksichtigung der vorgegebenen Schutzmaßnahmen – statt. Die Kolleginnen legen dabei die Begrüßungsgeschenke vor die Haustür, klingeln und tauschen sich draußen vor der Tür mit den frisch gebackenen Eltern über deren Fragen und Alltagsherausforderungen aus.

Hilfreiche Links für Eltern, Kinder und Jugendliche

familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/informationen-eltern

familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/tipps-kinder

familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/finanzielle-hilfen

familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/krisetelefone-anlaufstellen/krisentelefone-und-anlaufstellen-in-notlagen/124544

bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app

bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/lotse-fuer-corona-hilfen.html