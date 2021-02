Cultural Quarter aus der Weberei-Küche: Tipps und Tricks zum Thema „Regionales Superfood“

Bürgerkiez-Kochkultur

Gütersloh. Den eigenen Kochlöffel schwingen statt ausgehen – auch Nicht-Hobbyköche müssen in der aktuellen Lage aufgrund der Gastronomieschließungen ihre Mahlzeiten mehr und mehr selbst zubereiten. Einige halten sich dabei an Fertigprodukte, doch der eine oder andere entdeckt im Lockdown womöglich sein Koch-Talent oder seine Leidenschaft für ein frisch zubereitetes Mahl. Hilfreiche Tipps zur Zubereitung saisonaler Lebensmittel und Wissenswertes aus der Welt des Kochens gibt es an diesem Donnerstag im Rahmen des Cultural Quarters. Mit dabei sind Weberei-Gesellschafter Andreas Oehme und Küchenchef Steven Schilloks. Die beiden sprechen in ihrer digitalen Kochshow über regionales Winter-Superfood. „Gerade im Lockdown ist es wichtig, sich gesund und mit Freude zu ernähren, das stärkt den Körper und die Stimmung. Regionales so genanntes Superfood exisitert und ist nicht mal teuer „, erklärt Andreas Oehme. „Außerdem kann man ja nicht auswärts essen und viele haben Zeit sich dem Kochen zu widmen. Es gibt vielfältiges regionales Gemüse, was so mancher noch nie frisch zubereitet hat“, ergänzt Steven Schilloks. Wie das für jeden funktionieren kann, führt er auf der digitalen Bühne vor.

Beim vom Bürgerkiez initiierten Format „Cultural Quarter“ geht es jeden Donnerstagabend darum, lokalen Künstlern und Kulturschaffenden auf virtuellem Weg die Möglichkeit zu geben, bis zu 15 Minuten frei zu gestalten. Die Bandbreite reicht dabei über Musik, Wortbeiträge oder auch Präsentationen bildender Künstler. Diese Woche widmet sich die Weberei-Viertelstunde dem Thema Tischkultur.

Verfolgt werden kann die Vorstellung am Donnerstagabend ab 19:15 Uhr auf www.weberei.de, benötigt werden dafür lediglich ein Internetanschluss und ein entsprechendes Endgerät. Jeder, der kreativ arbeitet und bei dem virtuellen Format dabei sein möchte, kann seinen maximal 15 Minuten langen Videobeitrag im Bürgerkiez einreichen oder auch kostenfrei im hauseigenen Streamingstudio produzieren.