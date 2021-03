Countdown für Jugendbefragung 2021 läuft

Onlineumfrage endet am 31. März

Minden. Die Onlinebefragung zur Lebens- und Freizeitsituation Jugendlicher und junger Erwachsener läuft noch bis zum 31. März. Bis dahin haben junge Menschen ab der 8. Klasse bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres noch die Gelegenheit bei der Onlinebefragung mitzumachen.

Bei dieser Umfrage des Jugendamtes kann diese Altersgruppe ihre Interessen, Themen, Bedürfnisse und Meinungen mitteilen. Diese sollen in der Stadtentwicklung der Stadt Minden berücksichtigt werden. Konkret ist es das Ziel dieser Jugendbefragung, Jugendlichen die Chance zu geben, sich an der Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans zu beteiligen und damit die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Minden aktiv zu gestalten.

Über die Schulen haben die Schüler*innen ab den 8. Klassen den Link zur Umfrage erhalten. (https://survey.lamapoll.de/Jugendbefragung2021/). Die Angaben im Onlinefragebogen werden vertrauensvoll behandelt und bleiben selbstverständlich anonym.

Die vielfältigen Kinder- und Jugendbeteiligungsmöglichkeiten in der Stadt Minden sind für alle Interessierten auf der Internetseite www.minden.de/kinder-und-jugendbeteiligung veröffentlicht. Auch die Ergebnisse dieser Jugendbefragung sind ab dem 1. Juni auf dieser Internetseite zu finden.

Für Informationen zur Jugendbefragung 2021 und der Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Minden steht Benedikt Hanel (E-Mail: jugendbeteiligung@minden.de, Tel.: +49 571 89 726) zur Verfügung.

Wer noch an der Befragung teilnehmen möchte, kann sich mit dem QR-Code oder über den Link https://survey.lamapoll.de/Jugendbefragung2021/ einloggen.