CON PASSIONE-Lara Venghaus initiiert Podcast zur Passionszeit

Bielefeld. Die Passionszeit ist neben dem Advent die Hochsaison für freischaffende Musiker im Klassikbereich – wenn nicht gerade das Coronavirus jegliche gewohnte Konzertaktivität unmöglich macht. Deswegen hat sich die Bielefelder Sopranistin Lara Venghaus auf die Suche nach neuen Möglichkeiten begeben, um den Menschen, die auf kulturelle Veranstaltungen nicht verzichten möchten, die Kultur nach Hause zu bringen. Aus dieser Absicht ist eine Podcast-Miniserie unter dem Titel „CON PASSIONE“ entstanden. 7

Folgen werden in den 7 Wochen der Passions- bzw. Fastenzeit angeboten. Doch hat die Passionszeit heute überhaupt noch eine Bedeutung für unsere Gesellschaft? Bestimmen Einkehr und Verzicht (Fasten) durch die Pandemie nicht längst unser Alltag? Lara Venghaus nimmt an der Musik ihren Ausgangspunkt und begibt sich gemeinsam mit Künstlern, Philosophen und Theologen auf Gedankenspaziergänge. Die Miniserie wird in sieben Folgen durch die Passionszeit führen und enthält Lieder und Arien von Bach über Haydn, Beethoven, Spohr und Faure bis zu Wolf.

In ihrer ersten Episode, die an diesem Sonntag (21.2.) erscheint, erläutert Lara Venghaus, was es mit dieser Podcast-Miniserie eigentlich auf sich hat. Im Mittelpunkt steht das Lied „Wo find ich Trost?“ von Hugo Wolf (1860 – 1903), der zu den bedeutendsten Liedkomponisten der Musikgeschichte zählt. Er vertonte zahlreiche Gedichte von Eduard Mörike (1804-1875), der als evangelischer Pfarrer tätig war und sich zeitlebens intensiv und kritisch mit dem Christentum auseinandersetzte. Welche Bedeutung kann ein solches Musikstück heute für uns annehmen? Was sagen uns Worte und Töne? Zu welchen Gedanken können Sie uns antreiben? Darüber spricht Sänger Johann Penner, der als Musiklehrer im Schuldienst junge Menschen für Musik begeistert. Tugba Caliskan steuert den Gedichtvortrag bei, das Lied selbst wird interpretiert von Lara Venghaus (Sopran) und Michael Hoyer (Klavier).

Der Podcast ist in allen gängigen Portalen zu finden, direkte Links sowie weitergehende Informationen über die Mitwirkenden dieser Folge sowie der kommenden Folgen finden sich unter:

