Campus Festival Bielefeld geht neue Wege

Kultfestival verbindet erstmals Live-Musik, Public Viewing und Club-Nacht

Bielefeld. Ein Ticket, ein Tag, eine Nacht – und deutlich mehr als nur Konzerte. Das Campus Festival Bielefeld findet in diesem Jahr am 20. Juni statt und verbindet erstmals mehr als 20 Live-Acts auf dem Campus mit einem Public Viewing der Fußball-WM und einer anschließenden Club-Nacht in der Innenstadt. Seit 2015 ist das Festival fester Bestandteil des Sommers in Ostwestfalen-Lippe. Jetzt geht die Organisationsgemeinschaft um Universität Bielefeld, Hochschule Bielefeld (HSBI), Wissenswerkstadt Bielefeld und Vibra Agency mit einem inhaltlich erweiterten Konzept in die nächste Runde.

Die ersten bestätigten Acts

Erstmals steigt das Festival an einem Samstag und nicht – wie bisher – an einem Donnerstag. Für das musikalische Programm sind erste Namen bestätigt. Angeführt wird die erste Künstler:innen-Welle von „Nura“. Die Rapperin und Sängerin hat sich mit ihrem Sound aus Trap und RnB eine große Fangemeinde erspielt. Der Schweizer „Rapper Monet192“ steht für ehrliche Texte, die den Nerv seiner Generation treffen. Dazu kommt der Singer-Songwriter „Ivo Martin“, der Indie-Pop mit gefühlvollem Storytelling auf die Bühne bringt.

Hamburg entsendet den Musiker „Marlo Grosshardt“. Er ist für seine raue Stimme und gesellschaftskritischen Texte bekannt. Das Duo „Raum 27“ verbindet tanzbare Grooves mit inhaltlicher Tiefe. „Kafvka“ aus Berlin kommen mit ihrer Mischung aus Rap-Flows, Punk-Attitüde und harten Gitarren-Riffs. Und die Indie-Künstlerin „Lara Hulo“ zieht das Publikum mit ihrer kompromisslosen Authentizität in den Bann.

Auch die lokale Szene ist vertreten: Das Bielefelder „SASSY Kollektiv“, ein feministisches DJ-Kollektiv, setzt sich für Diversität in der elektronischen Musikszene ein. „Vivid Indie“ ist ein 2025 gegründetes Subkultur-Kollektiv aus Bielefeld. Weitere Acts und DJs (inklusive des Headliners) werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Ab 22 Uhr wird dann auf dem Festival-Gelände ein Weltmeisterschaftsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gezeigt. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann tritt im kanadischen Toronto im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste an. Egal, ob es nach der Partie etwas zu feiern gibt: Die anschließende Festival-Club-Nacht steigt in jedem Fall und verlängert den Festival-Tag vom Campus in die Innenstadt. Mit dem Festivalbändchen am Handgelenk geht es umsonst zum Feiern in die Clubs Café Europa, Forum, Sam’s und Stereo.

Rabattierte Tickets für Studierende und Schüler:innen

Als besonderes Angebot gibt es im Vorverkauf wieder limitierte 29-Euro-Tickets (inkl. Gebühren) für Studierende der Universität und HSBI. Das Angebot ist befristet – letzter Verkaufstag ist der 17. April, sofern das Kontingent nicht vorher vergriffen ist. Für Schüler:innen, Studierende aller Hochschulen, FSJler:innen, Azubis sowie Beschäftigte der Universität und HSBI gibt es Tickets zum rabattierten Preis von 35 Euro.

Reguläre Tickets für alle anderen kosten ansonsten 49 Euro. Alle Kontingente sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Tourist-Information in der Wissenswerkstadt Bielefeld sowie online unter: www.campusfestival-bielefeld.de

Line-Up 2026:

Nura

Monet192

Ivo Martin

Marlo Grosshardt

Raum 27

Kafvka

Lara Hulo

SASSY Kollektiv (DJ)

Vivid Indie (DJ)

Weitere Acts folgen noch.