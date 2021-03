Bundesbeste Energie-Scouts Philipps und Beckord vom DIHK geehrt

Ostwestfalen-Lippe. Julia Philipps und Phil Beckord von der Winklerswurst GmbH & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück wurden von Sofie Geisel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin, in einer Videokonferenz als beste Energie-Scouts des Jahres 2020 in Deutschland in der Kategorie Kleinunternehmen geehrt.

„Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu dieser hervorragenden Leistung“, richtete sie das Wort an die Geehrten. „Bisher wurden bei den beteiligten 64 IHKs deutschlandweit nahezu 10.000 Azubis zu Energie-Scouts qualifiziert. Damit wurden unsere Erwartungen übertroffen. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben“.

Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), schloss sich den Glückwünschen an und sprach auch Teresa und Klaus Winkler ihren Dank für das Engagement und den Einsatz ihres Unternehmens bei dem Projekt Energie-Scouts aus. Auszubildende würden darin für die Themen Energie- und Ressourceneffizienz sensibilisiert und geschult und gingen dann als Energie-Scouts in ihre Ausbildungsbetriebe auf die Suche nach Einsparpotenzialen oder Verbesserungsmaßnahmen.

Pigerl-Radtke: „Das Projekt verlief in unserer Region bisher sehr erfolgreich: Neben Millionen von Kilowattstunden Strom konnten Chemikalien, Wasser oder Verpackungsmaterialien eingespart werden. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Durchläufen Einsparungen von jährlich fast zwei Millionen Euro ermittelt und oftmals auch umgesetzt“.

Die Geehrten, die mittlerweile ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben und als Industriekauffrau beziehungsweise Kaufmann im E-Commerce bei Winklerswurst angestellt sind, nahmen sich in ihrem Projekt „Less EPS“ den Styroporverbrauch im Endkundenversand vor. Die Beiden zeigten, dass auch kleinere Unternehmen Potenziale für Umweltschutz haben. Bislang wurden die Fleisch- und Wurstwaren zum Zwecke der Kühlung in Styroporboxen an die Endkunden geliefert. Diese Boxen haben nicht nur einen hohen Platzbedarf, sondern bei der Herstellung fallen zudem hohe CO2–Emissionen an. Eine alternative Nutzung von Zellulosefasern und Strohplatten führe laut Jury zu erheblichen Vorteilen für die Umwelt und zu geringeren Lagerkapazitäten.

„Wir bedanken uns herzlich für die Ehrung“, betonten die beiden übereinstimmend. „Wir hätten nie gedacht, dass wir mit unserem Projekt so weit kommen“, betonte Julia Philipps, die seit dem Projekt nicht nur ihre Umwelt viel bewusster betrachte, sondern darin auch ihre Soft Skills verbessert habe. „Und wir wollten etwas für unser Unternehmen beim Thema Umweltschutz machen und bewirken“, ergänzte Phil Beckord, der in dem Projekt gelernt habe, dass jeder seinen Teil beitragen könne und die Umsetzung von Umweltschutz und Ressourcenschonung nie beendet sei.

„Wir bedanken uns herzlich bei Julia und Phil für den Einsatz, den sie in dieses Projekt gesteckt haben“, beglückwünschten auch Teresa und Klaus Winkler die Ausgezeichneten. „Ebenfalls danken wir unserer Mitarbeiterin Sabine Strüber-Frohn, die die Initiative ergriff, uns das Projekt näherbrachte und bereits den Jahrgang vor Julia und Phil durch das Energie-Scouts-Projekt begleitete.“ Die Maßnahme beinhalte für alle Seiten einen positiven Effekt: „Zum einen profitieren wir als Betrieb von den Ideen und deren Umsetzung, zum anderen bekommen die jungen Menschen ein Gefühl dafür, an wie vielen Stellen man Energie einsparen kann.“

Die IHKs Ostwestfalen sowie Lippe bieten die Qualifizierung zum Energie-Scout für Auszubildende im Rahmen der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz an – ein gemeinsames Projekt von Bundesumweltministerium, Bundeswirtschaftsministerium, DIHK und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks. In den bisherigen sieben Durchgängen haben sich OWL-weit 760 Auszubildende zu Energie-Scouts qualifiziert. In dem 2021 im Februar gestarteten Durchgang in OWL sind laut der beiden IHKs trotz Corona in 35 Projekten 140 Azubis an den Start gegangen.

Unterstützt wird die Maßnahme in der Region von den Wirtschaftsjunioren in Lippe, der Energie-Agentur NRW, der Effizienz-agentur NRW, dem Verein Energie-Impuls OWL e.V. und den Sparkassen Bielefeld und Paderborn-Detmold.