Bürgermeister Michael Dreier besucht „KIM Soziale Arbeit e.V.“

Paderborn. Bürgermeister Michael Dreier hat am Donnerstag, 19. November, den Paderborner Verein „KIM – Soziale Arbeit e.V.“ besucht. Dort verabschiedete er sich von Günter Helling, der nach fast 20 Jahren in der Geschäftsführung des Vereins in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger wird Andre Rusch, den Dreier im Rahmen des Besuchs kennenlernte.

Günter Helling war seit 2001 in der Geschäftsführung des Paderborner Vereins „KIM Soziale Arbeit e.V.“ tätig. Bürgermeister Michael Dreier bedankte sich bei dem Diplom-Pädagogen für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der Stadtverwaltung sowie für das vielfältige Engagement, das die Arbeit Hellings in den vergangenen Jahren auszeichnete. Andre Rusch wünschte Dreier für seine neue Aufgabe alles Gute. Da aufgrund des Pandemie-Geschehens aktuell keine andere Form der Verabschiedung und Danksagung möglich ist, trafen sich die Beteiligten im kleinen Kreis.

Der KIM – Soziale Arbeit e.V. ist ein Verbund unterschiedlicher sozialer Einrichtungen und Wohnhilfen in Paderborn. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in schwierigen oder sich verändernden Lebenssituationen durch konkrete, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Hilfeangebote zu unterstützen. Neben niedrigschwelligen Angeboten im Bereich der Straßensozialarbeit gehören hierzu sowohl teil- als auch vollstationäre Integrationshilfen für Jugendliche sowie erwachsene Männer und Frauen jeden Alters. Ambulante Hilfen, Beratungsstellen und Wohnprojekte ergänzen die soziale Arbeit des Vereins.