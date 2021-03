Bürgerberatung Detmold bietet wieder Online-Terminvergabe an

Maximal mögliche Kapazität wird ausgenutzt

Detmold. Seit Freitag, den 12. März, bietet die Bürgerberatung der Stadt Detmold wieder eine (Online-)Terminvergabe für die Beantragung von Personalausweisen und Pässen an. Dann können Termine für die Woche ab dem 22. März gebucht werden. Dabei werden so viele Terminals wie unter Coronabedingungen (Abstandsregelungen, maximal mögliche Anzahl an Kund*innen innerhalb der Räumlichkeiten) möglich besetzt.

Bürgerinnen und Bürger können die Termine online vereinbaren unter buergerportal-detmold.de oder unter Tel. 05231/977-580. „Wir bitten um Verständnis und Geduld, wenn Sie nicht sofort Ihren Wunschtermin erhalten. Weitere Termine werden wöchentlich freigeschaltet, um flexibel auf das Infektionsgeschehen reagieren zu können“, erklärt Britta Schmiedeskamp, Leiterin der Bürgerberatung. Die Terminvergabe ist dabei lediglich für Anliegen geöffnet, die persönlich erledigt werden müssen, also für Ausweis- und Passangelegenheiten. Alle anderen Anliegen werden weiterhin ausschließlich online und postalisch bearbeitet. Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, pünktlich zu ihrem vereinbarten Termin zu erscheinen. Zudem muss in der Bürgerberatung eine Mund-Nase-Maske getragen werden. Ausreichend Möglichkeiten zur Handdesinfektion stehen zur Verfügung.

Mit dem zweiten Lockdown war die Bürgerberatung nur für dringende Anliegen persönlich erreichbar, um dem Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen. Dies betraf lediglich Passangelegenheiten, für die eine persönliche Vorsprache gesetzlich vorgeschrieben ist. Alle anderen Leistungen, die auch online erledigt werden können, wurden weiter im vollen Umfang bearbeitet. Diese Anliegen stellen bereits seit einigen Jahren den Großteil des Leistungsumfangs der Bürgerberatung dar.