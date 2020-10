Paderborn . Die Herbstferien stehen vor der Tür, doch viele Urlaubsideen gestalten sich aufgrund der Corona-Pandemie schwierig. Die Stadt Paderborn bietet Familien jedoch attraktive und interessante Angebote, die eine kleine Auszeit auch direkt vor der eigenen Haustür möglich machen.

Die kostenlose Broschüre „Familien-Freizeit: Ideen und Anregungen für Paderborner Familien“ steht für alle Familien in der Stadt Paderborn zur Verfügung und enthält wertvolle Anregungen und Tipps für interessante Ausflugsziele und Aktivitäten in und um Paderborn.

Sozial-und Jugenddezernent Wolfgang Walter unterstützt die Idee: „Gerade in den Zeiten, wie wir sie in diesen Tagen erleben müssen, sollten wir wieder einen Blick für die vielen und guten Möglichkeiten entwickeln, die unsere Stadt und Region für die Freizeitgestaltung von Familien vorhält.“. Ob eine herbstliche Erkundungstour durch den Haxtergrund, ein sportlicher Ausflug in den Ahorn-Sportpark oder die Erkundung unterschiedlicher Spielplätze – die Familien finden hier viele kreative und kostenfreie Freizeitmöglichkeiten. Auch für regnerische Tage gibt es einige Tipps für zu Hause, von einfachen Spiel- und Bastelideen bis hin zu leckeren Rezepten, die anschaulich vorgestellt und erklärt werden.

Die Idee der Freizeitbroschüre ist im Netzwerk „Kind & Familie“ des Bildungsbüros Kind & Ko der Stadt Paderborn entstanden. Sie richtet sich an Eltern, Großeltern, Tanten oder Onkel mit Kindern bis zu zehn Jahren. Durch die vielen Bilder können die Kinder selbst mitentscheiden, welches Freizeitangebot sie interessiert. Ein ganz besonderes Highlight ist die Möglichkeit von „Augmented Reality“. In Verbindung mit einer kostenfreien App für Smartphones oder Tablets haben Familien die Möglichkeit, einzelne Seiten der Broschüre einzuscannen und Videos abzuspielen, die extra dafür gedreht wurden. Die drei Hasen „Mia“, „Felix“ und „Jonas“ begleiten beim Stöbern durch die Familien-Freizeit Broschüre und geben nicht nur Anregungen, sondern vermitteln auch viele interessante Wissensinhalte.

Die Broschüre erhalten Familien kostenfrei in den verschiedenen Bibliotheken der Stadt Paderborn sowie der Tourist Information Paderborn. Informationen zu weiteren Angeboten für Familien gibt es im Bildungsbüro Kind & Ko der Stadt Paderborn unter der Telefonnummer 05251 / 88-11576 oder auf der Internetseite www.kindundko-paderborn.de.