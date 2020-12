BILSTER BERG nach ISO-Umweltmanagementsystem zertifiziert

Seit fast 10 Jahren arbeitet der BILSTER BERG nach dem Umweltmanagementsystem (UMS) DIN EN ISO 14001:2015 ­– als einzige Rundstrecke im deutschsprachigen Raum. Die Einhaltung aller Vorgaben zum Schutz und zur Förderung der Umwelt wurden der Test- und Präsentationsstrecke im Teutoburger Wald nun erneut durch einen unabhängigen externen Auditor bestätigt.

Michael Retzmann ist Umweltschutzbeauftragter am BILSTER BERG und trägt eine hohe Verantwortung. Auf den ersten Blick ein eher ungewöhnlicher Job auf einer Test- und Präsentationsstrecke. Auf den zweiten Blick eine sehr interessante und besondere Aufgabe. Zusammen mit einem Team von neun Kollegen und dem Schallschutzbeauftragten Frank Igelbrinck kümmert er sich um die Einhaltung aller gesetzlichen und technischen Vorgaben, die zur Zertifizierung nach ISO 14001:2015 nötig sind. Dazu gehören am BILSTER BERG unter anderem die dauerhafte und freiwillige Unterschreitung der strengen Schallemissionen und die Pflege der unzähligen Tier- und Pflanzenarten, die am BILSTER BERG zuhause sind.

Maßnahmen und Projekte für den Umweltschutz gibt es viele am BILSTER BERG. So wurde 2020 eine alte Löschwasserpumpstation aus Zeiten der NATO-Rheinarmee auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Diese neue Anlage stellt sicher, dass immer genügend Löschwasser zur Verfügung steht, sollte ein Feuer auf dem Gelände ausbrechen. Ebenso läuft die Heizungsanlage nun vollständig elektrisch, so dass kein Kältemittel mehr benutzt werden muss.* Materialien, wie zum Beispiel Holzverkleidungen, die am Ende von Veranstaltungen nicht mehr benutzt werden, baut das Technikteam in funktionelle, moderne Möbel um, die auf dem ganzen Gelände eingesetzt werden.

Auch der Anteil an Veranstaltungen rund um die E-Mobilität hat 2020 am BILSTER BERG zugenommen, trotz dessen, dass es aufgrund von Corona weniger Fahrveranstaltungen als 2019 gab. So wurde dieses Jahr zum Beispiel der aktuelle Streckenrekord mit dem rein elektrischen Rennfahrzeug Volkswagen ID.R im Rahmen eines Testtags neu aufgestellt. Doch Antriebstechnologien wie Elektro- und Wasserstoffantrieb benötigen viel Energie. Um diesen erhöhten Energiebedarf in Zukunft weiter auszugleichen, plant der BILSTER BERG im Rahmen des UMS eigene Photovoltaikanlagen. So kann die benötigte Energie mittelfristig zu 100% selbst regenerativ hergestellt werden. Der Baubeginn der Photovoltaikanlagen war bereits für 2020 geplant, wurde jedoch aufgrund der Pandemie auf 2021 verschoben. Zurzeit bezieht der BILSTER BERG seinen Strom zu einem Großteil aus externer Windkraft und erhält für den Fall, dass die Windenergie nicht ausreicht, vom Zulieferer zusätzlich 100 % regenerativen Strom.

Hans-Jürgen von Glasenapp, Geschäftsführer des BILSTER BERGs erklärt, wieso er sich von Anfang an für ein Umweltschutzmanagement entschieden hat: „Für uns war es selbstverständlich, die Natur, die wir am BILSTER BERG vorgefunden haben, zu schützen und zu fördern. Doch jede wirtschaftliche Aktivität hat Auswirkungen auf die Umwelt. Das UMS hilft uns, diese so gering wie möglich zu halten, beziehungsweise zu kompensieren. Auch unsere Kunden sind sich unseres Engagements bewusst und unterstützen uns dabei, indem auch sie die aufgestellten Regelungen zum Schutz der Umwelt einhalten und mittragen. Ich bin überzeugt davon, dass es nur im Einklang mit der Natur auf Dauer möglich ist, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen.“

Weltweit arbeiten rund 300.000 Unternehmen und Organisationen aus allen Branchen nach der ISO 14001. In Deutschland sind es ca. 8.000 Organisationen, die ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 implementiert haben. Der BILSTER BERG ist dabei die einzige Test- und Präsentationsstrecke.

* Elektroheizungen stoßen im Gegensatz zu Heizungen mit Kältemittel kein zusätzliches CO2 aus.