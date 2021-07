BILDSTÖRUNG – SILVER BOOM

BILDSTÖRUNG – Ein Tanzworkshop der ASPHALT PILOTEN für Frauen älter als 60 Jahre

Detmold. Das Jahr 2047 wird laut UN-Prognosen das Jahr sein, in dem weltweit mehr ältere Menschen leben (60+) als Kinder unter 16 Jahren. Wenn 60 die neue 40 ist – wie gestaltet sich das Leben nach Eintritt in den Ruhestand? Wie werden ältere Frauen gesehen bzw. wie sehen sie sich selbst? Der Körper einer Frau steht unter sorgfältiger Beobachtung, insbesondere, wenn sich Anzeichen von Alter zeigen. Die Erfahrung und Präsenz älterer Frauen aber bleibt verborgen. Welche Geschichten erzählen die Frauen? Welche Bilder und Empfindungen senden sie?

Das KulturTeam sucht interessierte Teilnehmerinnen ab 60 Jahren für einen Workshop mit der Choreographin Anna Anderegg. In dem Workshop erarbeiten Anna Anderegg und ihr Team auf der Basis von Beobachtungen und Erfahrungen der Teilnehmerinnen mit diesen zusammen ein choreographisches Repertoire, das dann in der Stadt gezeigt wird. SILVER BOOM eröffnet eine poetische Lücke im Alltag, die es Betrachter*innen ermöglicht, die Stadt, die Menschen und das Altern neu zu sehen.

Der Workshop findet vom 09. bis 13. August und vom 16. bis 18. August 2021 jeweils von 14:00 – 17:00 Uhr an einem innerstädtischen Probenort statt. Die Generalprobe ist am 19. August, die Aufführungen sind jeweils am 20. und 21. August 2021 um 14:00 Uhr

Der Workshop ist kostenfrei

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, nur Interesse und Spaß an Bewegung und Stadt.

Informationen & Anmeldungen:

KulturTeam der Stadt Detmold

Sabine Kuhfuss Künstlerische Leitung BILDSTÖRUNG

05231 977-921

s.kuhfuss@detmold.de

Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

bildstoerung.net