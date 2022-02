Bildstörung 2022 – Auf der Suche nach Drahteseln

Detmolder Straßentheaterfestival Bildstörung auf der Suche nach Fahrradspenden

Detmold. Vom 3. bis 6. Juni 2022 bewegen sich in Detmold wieder Theater, Performance und Kunst in der Stadt und sind ganz nah an den Menschen. Zeitgenössisches Theater, Performance und Tanz im öffentlichen Raum, Installationen und mobile Publikumsanimationen erobern die gesamte Stadt.

Die eingeladenen Künstler*innen und Ensembles kommen im Jahr 2022 aus Frankreich, Belgien, Spanien, Österreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden, treten mit dem Publikum und den vorgefundenen Orten in einen Dialog und bespielen den öffentlichen Raum mit ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen und Themen – und das fast immer eintrittsfrei.

Für die Mobilität der Künstler*innen werden noch funktionsfähige Fahrräder gesucht, damit diese flexibel sind und umweltschonend schnell von einem Ort zum anderen kommen können. Uns ist wichtig, dass das Fahrrad verkehrssicher ist und fährt.

Falls Sie ein Fahrrad haben, dass Sie loswerden möchten und gleichzeitig etwas Gutes tun wollen, dann melden Sie sich beim KulturTeam der Stadt Detmold.

kulturteam@detmold.de, +49 5231 977-920

Das Programm und ausführliche Informationen werden in den kommenden Wochen auf der Internetseite des Festivals veröffentlicht:

www.bildstoerung.net

Save the date: Pfingsten, 3. – 6. Juni 2022

Veranstaltungsorganisation:

KulturTeam der Stadt Detmold, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold, +49 5231 977-920 kulturteam@detmold.de, kulturteam.detmold.de