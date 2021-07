Bielefeld. Die neuen, roten Ausweich-Trikots des Erstliga-Clubs DSC Arminia Bielefeld schmücken sich von der nächsten Saison an mit dem prämierten Bielefelder Stadtlogo, das Bielefeld Marketing entwickelt hat.

„Wir sind der Club der Ostwestfalen und stark mit den Menschen und der Mentalität unserer Stadt verbunden. Arminia ist Bielefeld und Bielefeld ist ein Stück Arminia. Unser Ausweichtrikot ist in dieser Saison deshalb in den Stadtfarben gestaltet und trägt das in 2016 eingeführte neue Stadtwappen.“ So antwortet Markus Rejek, Geschäftsführer bei DSC Arminia Bielefeld, auf die Frage, warum der DSC Arminia zu den ganz wenigen Clubs in Deutschland gehört, die das Logo ihrer Stadt auf dem Trikot tragen.

Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing, ergänzt: „Für uns ist es auch ein Zeichen der engen Verbundenheit mit unserem Bielefeld-Partner DSC Arminia Bielefeld. Seit wir das Stadtlogo als Teil einer nachhaltigen Markenstrategie für Bielefeld entwickelt haben, nimmt die Popularität der Marke immer weiter zu. Das Logo als Prägung auf dem Arminia-Trikot markiert erneut einen Höhepunkt.“

Das Bielefelder Stadtlogo entstand im Rahmen des partizipativen Bielefelder Stadtmarkenprozesses, der seit 2016 mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde: dem German Brand Award (2017), dem Europäischen Kulturmarken Award (2018) und dem Effie Germany (2020) für die Kampagne „#BielefeldMillion“.

Das neue rote Ausweich-Trikot aus recyceltem Polyester gibt es ab sofort in Größen für Herren, Damen und Kinder. Verkauft wird es für 79,95 Euro (Kindergrößen ab 59,95 Euro) von Arminia Bielefeld im Online-Fanladen und in den Fanläden an der SchücoArena sowie am Jahnplatz (montags bis freitags 10-18 Uhr).