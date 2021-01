Bielefelder Musiker Simon Zawila beim Weberei Cultural Quarter

Jazzmusik live und virtuell

Gütersloh. Der Donnerstagabend steht im Bürgerkiez inzwischen ganz im Zeichen der virtuellen Kultur. Nach diversen Künstlern aus den unterschiedlichsten Bereichen gibt sich beim Cultural Quarter am Donnerstag, den 21. Januar der Sänger, DJ, Komponist und Texter Simon Zawila die Ehre, der bereits 2017 durch seine Teilnahme bei der TV-Show „The Voice of Germany“ bundesweit auf sich aufmerksam machte. Um 19:15 wird der Bielefelder eine Viertelstunde Musik per Online-Stream präsentieren, darunter auch Stücke aus seinem aktuellen Album „On My Way“.

Beim vom Bürgerkiez initiierten Format „Cultural Quarter“ geht es jeden Donnerstagabend darum, lokalen Künstlern und Kulturschaffenden auf virtuellem Weg die Möglichkeit zu geben, bis zu 15 Minuten frei zu gestalten. Mit dabei waren bereits die Musiker Tobias Schößler, Ansgar Specht und Mickey Meinert sowie Kabarettist Martin Quilitz und Zauberkünstler Lutz Ermshaus. Weitere Beiträge verschiedener Kunstschaffender sind darüber hinaus in Planung. Die Bandbreite reicht dabei über Musik, Wortbeiträge oder auch Präsentationen bildender Künstler. „15 Minuten sind eine passende Länge, um heimische Kultur entspannt zu Hause genießen zu können“, erklärt Weberei-Chef Steffen Böning das Projekt.

Verfolgt werden kann die Vorstellung am Donnerstagabend ab 19:15 Uhr auf weberei.de, benötigt werden dafür lediglich ein Internetanschluss und ein entsprechendes Endgerät. Jeder, der kreativ arbeitet und bei dem virtuellen Format dabei sein möchte, kann seinen maximal 15 Minuten langen Videobeitrag im Bürgerkiez einreichen oder auch kostenfrei im hauseigenen Streamingstudio produzieren.