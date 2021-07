Berufung von ehrenamtlich Beauftragten für die Bodendenkmalpflege

Anton Herink übergab der Bürgermeister die Urkunde persönlich, Hagen Tschirr konnte an der offiziellen Urkundenübergabe leider nicht teilnehmen. Die Berufung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren und endet mit Ablauf der jetzigen Wahlperiode. Seit gut 40 Jahren nimmt Anton Herink sein Ehrenamt als Bodendenkmalpfleger mit Herzblut und Leidenschaft wahr. Herink stammt aus Rheder und hatte schon immer großes Interesse an Heimat und Geschichte, denn vor seiner Pensionierung unterrichtete er die Fächer Deutsch und Geschichte am Brakeler Petrus-Legge-Gymnasium. „Der Fund der mir am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, waren damals Scherben aus dem 13. Jahrhundert, die wir im Keller des Gebäudes „Alte Waage“ gefunden haben. Das war sehr interessant für die Stadtgeschichte und die Fundstücke werden heute im Stadtmuseum ausgestellt“, so der erfahrene Historiker.

Auch Hagen Tschirr engagiert sich bereits seit über zwölf Jahren ehrenamtlich für die Bodendenkmalpflege. Seine Unterstützung war beispielsweise vor vier Jahren beim Bau der neuen Verwaltungsnebenstelle gefragt, wo die ehrenamtliche Bodendenkmalpflege und die Fachbehörde zusammenwirken mussten als es dort deutliche Befunde gab. Auch den Fund von zwei mittelalterlichen Brunnen in der Ostheimer Straße während der Baumaßnahmen zur Oberflächengestaltung hatte Hagen Tschirr fachlich begleitet. Heute erinnern die rund gelegten Pflastersteine an diesen Fund.