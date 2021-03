Berufs- und Studienwahl nicht dem Zufall überlassen

Detmold. Wenig Präsenzunterricht, ungewohnte Unterrichtsformen, veränderte Abschlussprüfungen – das stellt die lippischen Schülerinnen und Schüler auch in den Oberstufen vor einige Herausforderungen. Dies bleibt nicht ohne Wirkung auf ihre Pläne, wie es nach der Schulzeit weitergehen soll. Für viele ist die Liste der Unsicherheiten in Zeiten der Pandemie immer länger geworden.

Die Berufsberatung der Detmolder Arbeitsagentur will dazu beitragen, dass auch unter erschwerten Bedingungen eine fachlich solide und den persönlichen Eigenschaften gerecht werdende Berufs- und Studienwahl getroffen wird. Trotz Corona sollen die Weichen für die berufliche Zukunft der künftigen Schulabgänger so gut wie möglich gestellt werden.

Um dem Thema der persönlichen Zukunft die gebotene Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, wird die Berufsberatung außerhalb der Schulzeit in der ersten Ferienwoche drei Themen zur Berufs- und Studienwahl mit Interessierten näher angehen:

Am Montag, 29.März, heißt es: „Was tue ich, wenn ich keinen Berufswunsch habe?“.

Am Dienstag, 30. März, geht es darum „Was kommt auf mich zu, wenn ich studieren will?“, und am Mittwoch, 31. März, lautet das Thema „Worauf es beim Bewerben ankommt!“.

Alle drei Veranstaltungen, die speziell für Schülerinnen und Schülern der Oberstufe aus Lippe ausgerichtet sind, laufen als digitale Skype-for-Business-Konferenz jeweils ab 16:30 Uhr.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich an im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Detmold, und zwar telefonisch unter der Nummer 0 52 31 610-223 oder per E-Mail unter detmold.biz@arbeitsagentur.de. Angemeldete Teilnehmer erhalten rechtzeitig vor der jeweiligen Veranstaltung einen Teilnahme-Link per E-Mail.

Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich, auch können mehreren Veranstaltungen der Reihe besucht werden. Die Installation von Skype-for-Business ist für die Teilnahme nicht erforderlich.