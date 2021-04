Behindertenbeirat – Vorsitzende durch Neuwahlen bestätigt

Gütersloh. In der ersten Sitzung des Behindertenbeirats standen unter anderem Neuwahlen der Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Bestätigt durch eine offene Abstimmung, blieb alles beim Alten: Als erster Vorsitzender ist Mesut Can und als Vertretung Annette Runte wiedergewählt worden. Das Amt des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden hat nach wie vor Manuel Graute inne.

Der Behindertenbeirat besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern, neun Mitglieder davon sind stimmberechtigt. Sie werden von verschiedenen Behinderten- und Sozialverbänden vorgeschlagen und vom Rat der Stadt Gütersloh bestellt. Von Vorteil ist, wenn die Kandidaten selber von verschiedensten Behinderungen betroffen sind, um die Probleme behinderter Menschen nachempfinden zu können. Sechs weitere Mitglieder kommen aus den Ratsfraktionen oder anderen Beiräten und unterstützen die stimmberechtigten Mitglieder.

Der Behindertenbeirat trifft sich bis zu vier Mal im Jahr zu öffentlichen Sitzungen , an denen jeder teilnehmen kann. In diesen Sitzungen wird beraten, wie der Behindertenbeirat sich am besten für die mehr als 7.000 Bürgerinnen und Bürger mit Schwerbehinderung und anderen Beeinträchtigungen in Gütersloh einsetzen kann.

Zwischen den Sitzungen kommt der Behindertenbeirat zu Arbeitstreffen zusammen. Hier werden besonders aktuelle Projekte besprochen und versucht Lösungen der Probleme für Menschenmit den verschiedensten Arten der Behinderungen zu finden.

Infos zur Arbeit des Behindertenbeirats findet man auf der Internetseite

www.behindertenbeirat.guetersloh.de sowie auf der Facebookseite, über die gern auch Barrieren oder Probleme gemeldet werden können.