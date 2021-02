Bedingungen für das gute Gelingen von Besuchskontakten- ein Online Themenabend der Pflegekinderdienste

Kreis Herford. Regelmäßige Kontakte zu den leiblichen Eltern helfen Pflegekindern bei der Identitätsfindung und der Verarbeitung ihrer Lebenswirklichkeit. Gleichzeit gibt es immer wieder Situationen, die Kinder und Pflegeeltern belasten. Welche Faktoren können zu einem guten Gelingen von Besuchskontakten zwischen leiblichen Eltern und Kindern beitragen?

Zu dieser Frage bieten die Pflegekinderdienste im Kreis und der Stadt Herford am Donnerstag, dem 25. Februar von 19.30 bis 21.00 Uhr einen Informationsabend via Internet an. Anmeldung und Information unter: AWO Pflegekinderdienst im Kreis Herford Tel: 05221-2769970; E-Mail: pkd@awo-herford.de oder Pflegekinderdienst Herford Tel: 05221-8547760; E-Mail: info@pkd-herford.de.