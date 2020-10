Brakel.Am Samstag, 24. Oktober 2020 findet um 10:00 Uhr die Baumpflanzaktion im Bürgerwald Brakel statt. „Die Zahl der Coronafälle steigt an und wir möchten daher alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich zu unserer Aktion angemeldet haben, nochmals auf die Einhaltung der Hygienevorschriften hinweisen“, erklärt der zuständige Förster Harald Gläser. Die Pflanzung der Eichen erfolgt im Bereich des Kaiserbrunnens und in Modexen. „Alle Bürger, die für die Baumpflanzung in Modexen angemeldet sind, fahren bitte direkt um 10:00 Uhr in den Weg zur Walderlebnisschule, ein Mitarbeiter des Forstes wird sie dann entsprechend in Empfang nehmen. Auf ein gemeinsames Treffen am Parkplatz Kaiserbrunnen, wie ursprünglich angedacht, müssen wir leider verzichten“, erklärt Harald Gläser. Alle Teilnehmer werden gebeten durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sofern vorhanden, bitte unbedingt einen eigenen Spaten mitzubringen.