Bäume statt Schokolade

Optik Rehm aus Augustdorf spendet dem Landesverband Lippe Bäume als nachträgliches Weihnachtsgeschenk

Augustdorf/Lemgo. Dieses Jahr sollten es mal keine Kugelschreiber oder Kalender werden. Optik Rehm aus Augustdorf wollte seinen Kunden ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk machen und entschied sich neue Eichen rund um das Hermannsdenkmal zu stiften. Pro verkaufter Brille im Dezember gingen zwei Euro als Spende an die Forstabteilung des Landesverbandes Lippe.

Anstatt den Kunden zur Weihnachtszeit eine kleine Freude in Form von Brillenputztüchern oder Schokolade zu bescheren, hatte das Team um Jens Rehm die Idee, den Menschen in Lippe ein langlebiges Geschenk zu bereiten. Im Jahr zuvor hatte man schon Sonnenblumen verschenkt, jetzt wollte man noch einen Schritt weitergehen und im Namen der Kunden Bäume in der Region pflanzen. Pro verkaufter Brille im Dezember gingen zwei Euro in den Spendentopf. Die Kunden erhielten Gutscheine, die ihnen die Pflanzung junger Bäume in Lippe bestätigte. Insgesamt kamen bei der Aktion 643 Euro zusammen. Der Erlös kommt der Aufforstung des Teutoburger Waldes zugute: die Forstabteilung wird davon junge Eichen aus lippischem Saatgut rund um den Parkplatz am Hermannsdenkmal pflanzen.

Die Freude über diese nachhaltige Gabe ist groß. Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast begrüßt die Aktion des Augustdorfer Optikers: „Mit dieser Spende können wir in Lippe nachhaltig Gutes tun! Von den Eichen profitieren das Klima, die Natur, die Tierwelt und damit auch alle Lipperinnen und Lipper. Wir freuen uns sehr, dass Optik Rehm bei der Aktion an uns gedacht hat.“ Auch Hans-Ulrich Braun, Leiter der Forstabteilung des Landesverbandes, nimmt die Spende freudig entgegen und betont, dass jeder Euro, der der Aufforstung der heimischen Wälder zugutekommt, einen wertvollen Beitrag leistet. Bei den Kunden sei die Aktion ausschließlich auf gute Resonanz gestoßen, berichtet Augenoptikermeister und Inhaber Jens Rehm: „Ein Baum ist weitaus nachhaltiger als ein Kugelschreiber oder Kalender. Die Reaktion unserer Kunden war deshalb durchweg positiv.“ Dem stimmt auch Kollegin Katja Hempel zu und ergänzt: „Es war uns und unseren Kunden eine Herzensangelegenheit, etwas zur Aufforstung in der Region beizutragen.“

Bald werden die jungen Eichen an ihrem neuen Standort rund um den Parkplatz am Hermannsdenkmal gesetzt, Braun hat bereits einen Plan erarbeitet, wann mit dem Pflanzen der neuen Bäume begonnen werden kann: „Wir werden noch dieses Frühjahr mit den Setzungen beginnen. Das bringt uns ein ganzes Stück weiter bei den Aufforstungen im Kreis Lippe.“