Austausch über 2000 Kilometer Entfernung

Paderborn . Im Beisein von Bürgermeister Michael Dreier hat das Westfälische Forum für Kultur und Bildung e. V. am Donnerstag, 26. November, einen Kooperationsvertrag mit der Moskauer Staatlichen Linguistischen Universität geschlossen. Vereinsvorsitzende Dr. Ulrike Kurth, der stellvertretende Vorsitzende Manfred Krugmann sowie Vorstandsmitglied Jan Lindner trafen sich im Historischen Rathaus, um den Partnerschaftsvertrag während einer Videokonferenz mit den Verantwortlichen in Moskau gemeinsam zu unterzeichnen.

Ziel des Kooperationsvertrages ist es, den Austausch zwischen den Vertragspartnern zu fördern. „Mit dem Vertrag schaffen wir eine zuverlässige Grundlage für die gemeinsame Arbeit, für gemeinsame Erfolge und Freude“, erklärte Dr. Ulrike Kurth. Er solle mit positiven, wissensbasierten und zukunftsweisenden Aktivitäten gefüllt werden, so die Vereinsvorsitzende. Als Grundpfeiler wurden Kooperationen bei Projekten sowie bei der jährlich stattfindenden Europawoche festgelegt. Auch Studienreisen und Praktika in Paderborn bzw. Moskau sollen durch die Zusammenarbeit ermöglicht werden. „Mit der Kooperation überwinden wir 2000 Kilometer Entfernung, Grenzen, Sprachbarrieren und hoffentlich auch Skepsis und Zweifel“, so Kurth.

„Es ist mir eine Ehre, dass ich die Unterzeichnung Ihres Kooperationsvertrages begleiten darf“, betonte Bürgermeister Michael Dreier in seinem Grußwort an die Gäste des virtuellen Treffens. Der Kooperationsvertrag sei ein weiteres Zeichen für die Internationalität der Stadt, in der Menschen aus 140 Nationen zusammenlebten. „Der Vertrag festigt, was Sie in der Vergangenheit bereits gelebt haben“, so Dreier.

Seit drei Jahren sammeln das Westfälische Forum für Kultur und Bildung und die Moskauer Staatliche Linguistische Universität bereits Erfahrungen im gemeinsamen Austausch. Verschiedene Professorinnen besuchten die Europawoche in Paderborn und nahmen an zwei Startkonferenzen für EU-Projekte des Westfälischen Forums teil. Vorstandsmitglieder des Vereins waren im letzten Jahr an der Universität in Moskau, um dort Gastvorlesungen zu halten und Workshops zu geben. Jüngstes Produkt der Kooperation ist Band 13 der Reihe „Bildungsprojekt Europa“, der gemeinsam von Dr. Ulrike Kurth und Prof. Dr. Innara Guseynova, Prorektorin der Universität, herausgegeben wird.

„Es ist für uns von großer Bedeutung, dass wir den Meinungs- und Erfahrungsaustausch auch in Zeiten von Corona fortsetzen“, sagte Prof. Dr. Irina Krajewa, Rektorin der Moskauer Staatlichen Linguistischen Universität, im Rahmen der Videokonferenz. Die Vertragsunterzeichnung finde in einem wichtigen Jahr für die Universität statt, die am 27. November ihr 90-jähriges Bestehen feiert. „Ich bin mir sicher, dass unsere Zusammenarbeit fruchtbar und produktiv sein wird“, so Krajeva.

Das Westfälische Forum für Kultur und Bildung e. V. wurde 2003 gegründet. Seitdem hat der Verein unter anderem zahlreiche Fortbildungskurse, insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer sowie allgemein pädagogisch Tätige angeboten sowie diverse europäische Bildungsprojekte im Rahmen der Programme SOKRATES, GRUNDTVIG und ERASMUS koordiniert und durchgeführt. Darüber hinaus richtet das Westfälische Forum in Kooperation mit der Stadt Paderborn und verschiedenen regionalen sowie europäischen Bildungseinrichtungen jährlich eine mehrtägige Konferenz in der Europawoche aus.