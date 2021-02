Auftakt zur Kampagne #MögeDieMachtMitIhrSein

Eine Social Media Aktion ab dem Weltfrauentag für mehr Sichtbarkeit der Frauen aus OWLs IT

Paderborn/Minden. Die regionalen Unternehmen Ankerkopf GmbH, Connext Communication GmbH und S&N Invent GmbH haben sich zusammengeschlossen, um zu einer groß angelegten Social Media Aktion aufzurufen. Das Ziel dieses Unterfangens ist es, zu zeigen, dass die IT auch weiblich ist und vielfältige Gesichter besitzt. Auf den Kanälen Facebook und Instagram werden ab dem Weltfrauentag 2021, 08. März 2021, alle Frauen aus der ostwestfälischen IT eingeladen, sich an der Aktion unter dem Hashtag #MögeDieMachtMitIhrSein zu beteiligen und einen Beitrag von sich als Frau, die in der IT tätig ist, zu posten. Darüber hinaus geht es in dieser Kampagne um das Aufzeigen der Vielfältigkeit dieser Branche und welche unterschiedlichsten beruflichen Positionen es mittlerweile gibt: Von der Software-Entwicklerin zur Prozessberaterin, bis hin zur Solution Architektin, oder auch Social Media Managerin. Nicht zuletzt sei diese Gegenerzählung wichtig, um Mädchen durch diese positiven Rollenbilder zu ermutigen sich auch als Mädchen für Informatik begeistern zu dürfen.

Die Kampagne #MögeDieMachtMitIhrSein ist ein Gemeinschaftsprojekt von Connext GmbH, S&N Invent GmbH und Ankerkopf GmbH.

Persönliche Statements:

Sarah Niesel: „„Wir möchten durch diese Kampagne mit Klischees und Stereotypen rund um die IT-Branche aufräumen.“

Sarah Niesel: „Als Entrepreneurin in der IT-Branche habe ich mich zunächst ziemlich allein auf weiter Flur gefühlt und dann gezielt nach Frauen aus der IT gesucht – und sie auch gefunden.“