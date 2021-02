AtmosphÃ¤re zaubern mit 1.950 Sonderfarben und Farbkompositionen

Löhne. Unsere Lieblingsfarben verraten, wer wir sind. Farben schaffen Atmosphäre und beeinflussen unsere Stimmung. Die richtige Atmosphäre inspiriert und motiviert uns. Sie beruhigt uns oder beflügelt unser Schaffen. Warum also nicht mit ausgewählten Farbtönen individuelle und emotionale Küchenmöbel schaffen? Den Raum mit Farben gestalten, in dem wir so viel Zeit verbringen, wo wir für oder mit unseren Lieben kochen und gemeinsam genießen, bewegende Themen besprechen und auch weniger wichtige Gespräche führen, den Tag motiviert beginnen oder mit einem Glas entspannt ausklingen lassen. Für viele Menschen weltweit war die Küche schon immer der Mittelpunkt ihres Zuhauses – nicht erst seit Homeoffice und Homeschooling die neue Realität sind.

Die SieMatic Designer komponieren mit nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Möbelprogramme, Materialien und Sonderfarben in samtmatt und hochglänzend individuelle Küchenträume. Auf 1.600 m² zeigt die neue Werksausstellung einen Querschnitt der flexiblen Raumplanungskonzepte von SieMatic. Extrovertierte Küchenplanungen variieren mit subtilen, bunte und farbige Ausstellungsküchen mit monochromen Konzepten. Kompakte Küchen folgen auf großzügige, raumoffene Lösungen. In jeder Hinsicht eine emotional weitgefächerte Bandbreite aus Vielseitigkeit, Farbigkeit und Diversität. Das alles verbindende Element sind die gestalterische Qualität und das übergeordnete, zeitlos elegante Markendach.

Eine Reise nach Löhne lohnt sich natürlich. Schneller und Corona-konform lässt sich die weltweit größte SieMatic Ausstellung auch digital besuchen unter www.siematic.com/360.

„Küchen sind vielmehr als das Herzstück einer Wohnung. Aus dieser Überzeugung stellen wir seit über 90 Jahren zeitlose Küchen her. Hochwertige Materialien gepaart mit unserer langjährigen Expertise – so entstehen individuelle Küchen, unabhängig von Budget und Raumgröße, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Besonders freut uns der große Erfolg der neuen SieMatic SLX. Unser innovatives, griffloses Küchenkonzept überzeugte nicht nur vier Jurys hochkarätiger Design Awards, sondern sie begeistert auch weltweit Designliebhaber und Genießer.“

Hanjo Runde, CEO SieMatic