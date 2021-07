AStA Picknickkonzert mit der Antilopen Gang in Schloss Neuhaus

Schloss Neuhaus . Leere Hörsäle, leerer Campus und dann auch noch die zweifache, coronabedingte Absage des AStA Sommerfestivals in 2020 und 2021: die studentische Kultur in Paderborn hat unter Corona gelitten. Mit einem Picknickkonzert der Antilopen Gang im Schloss- und Auenpark am 24. Juli will der AStA der Universität Paderborn der Leere auf dem Campus nun einen musikalischen Gegenpol setzen.

In Kooperation mit der Wohlsein GmbH, die im Rahmen des Paderborner Kultursommers im Juli bereits weitere Picknickkonzerte mit u.a. Giant Rooks, Gentleman und Lea organisieren, feuert der AStA mit der Antilopen Gang den Startschuss für mehr studentische Kultur in den kommenden Sommerwochen ab. Dabei wurde sich bewusst für das Rap-Trio aus Danger Dan, Koljah und Panik Panzer entschieden, die irgendwo zwischen Rüpelrap, Schrammelpunk, Poptiraden, Klaviereinlagen und Improvisatonsjazz zu den musikalisch vielfältigsten Acts der deutschsprachigen Musikszene zählen. In ihrer Musik setzen sich die drei Rapper aus Düsseldorf und Aachen mit den großen Fragen der Jugend auseinander: Liebe, Trennungsschmerz, die Utopie des Weltfriedens durch kollektiven Pizzakonsum. Zudem rappen die Antilopen, deren Album Anarchie und Alltag 2017 an der Spitze der deutschen Album-Charts stand, auch immer wieder gegen Rassismus und Antisemitismus an.

“Wir sind überglücklich, endlich wieder mehr Kultur erleben zu dürfen. Insbesondere Paderborns Studierenden, die während der Pandemie auf so viel verzichten mussten, wollen wir hiermit ein musikalisches Highlight in diesem Sommer bieten,” sagt die AStA-Vorsitzende Sharlene Frammelsberger.

Der Vorverkauf startet ab sofort.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Was? AStA Picknickkonzert mit der Antilopen Gang

Wann? 24. Juli 2021, Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr

Wo? Schloss- und Auenpark Paderborn/Schloss Neuhaus

Preis: 40 Euro, “Bring Your Own” inklusive (https://shop.krasserstoff.com/picknick-konzerte/events/asta-picknickkonzert-antilopen-gang-schlossauenpark)

Was ist ein Picknickkonzert?



alle Besucher*innen sitzen auf Decken für entweder 2 oder 4 Personen

Getränke und Speisen dürfen selbst mitgebracht werden

falls ein Konzert nicht stattfinden kann, werden 100% des Kaufpreises inkl. aller Gebühren erstattet