Antworten zum Klimaschutz: Kreis Paderborn startet Online-Umfrage

Hintergrund zum Klimaschutzkonzept des Kreises Paderborn

„Mit dem Klimaschutz steht die Menschheit vor einer großen Aufgabe, die nur gemeinsam bewältigt werden kann“: Mit diesem Satz hatte Landrat Manfred Müller im März 2011 interessierte Bürgerinnen und Bürger bei einer Auftaktveranstaltung im Berufskolleg Schloß Neuhaus dazu eingeladen, bei der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes für den Kreis Paderborn mitzuwirken. Diverse Veranstaltungen und Workshops folgten. Gemeinsam mit vielen Akteuren gelang es bereits im Dezember 2011, das integrierte Klimaschutzkonzept mit konkreten Zielen, Projekten und Zeitschienen auf den Weg zu bringen. Im Dezember 2018 wurde seine Fortschreibung vom Kreistag beschlossen. Zudem gelang ein politischer Schulterschluss: Der Landrat und die Kreistagsfraktionen der CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP setzten sich gemeinsam zum Ziel, dass bis spätestens 2030 Verwaltung, Eigenbetriebe und kreiseigene Gesellschaften des Kreises Paderborn Co²-neutral sind. Ganz oben auf der Liste stand die Förderung der E-Mobilität. Im September letzten Jahres erreichte die Kreisverwaltung ihr erstes Ziel in dieser Richtung: Der Fuhrpark des Kreises Paderborn mit insgesamt elf Fahrzeugen für Dienstfahrten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist vollständig auf Elektro- und Hybridautos umgestellt. Gefahren wird nur mit Strom, der aus erneuerbaren Energien stammt. Der Kreis investierte in die Wärmedämmung seiner Berufskollegs. Alte Kreisgebäude wurden umfassend saniert und gedämmt, bei Beleuchtung und IT-Technik wird auf stromsparende Modelle gesetzt. Auf dem im Bau befindlichen Erweiterungsbau werden demnächst 86 Photovoltaik-Module installiert.

Seit 2015 läuft im Kreis Paderborn unter Federführung der Servicestelle Wirtschaft und des Umweltamtes der Paderborner Kreisverwaltung das Projekt ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik), das Unternehmen aufzeigt, wie sie Ressourcen einsparen und damit etwas für den Klimaschutz tun können und gleichzeitig ihr Betriebsergebnis verbessern. Im Mai 2019 startete in Kooperation mit der Naturschutzstiftung Senne und der Biologischen Station Paderborn-Senne die Kampagne „Der Kreis Paderborn blüht und summt“. Der Kreis ging nicht nur als gutes Beispiel voran und legt Blühstreifen und -wiesen auf seinen Flächen an, sondern stellte Städten und Gemeinden sowie Bürgern kostenfrei heimisches Saatgut zur Verfügung. Eine Vortragsreihe zu verschiedenen Themen des Natur- und Klimaschutzes rundete die Kampagne ab. In dem fortzuschreibenden Klimaschutzkonzept, welches Mitte 2021 fertiggestellt werden soll, werden neue politische Rahmenbedingungen, z.B. veränderte Förderbedingungen, und neue Forschungserkenntnisse berücksichtigt. Das Konzept soll auf eine breitere Basis gestellt werden: Auch die Bürgerinnen und Bürger, Vereine und andere Institutionen sowie Unternehmen will der Kreis stärker im Fokus nehmen, um mit ihnen gemeinsam den Klimaschutz voranzutreiben.