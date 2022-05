Anradeln am Vatertag in Büren

Büren. „Anradeln“ am Vatertag, 26. Mai, ist für viele Radfahrer schon eine inoffizielle Tradition geworden. Wer dabei in Richtung Büren fährt, ist herzlich eingeladen, an der einen oder anderen Sehenswürdigkeit eine Rast einzulegen. So feiert der Heimatverein in Brenken am Markus-Pavillon das Frühlingsfest und freut sich auf Gäste. Auch im Bürener Bürgerpark reichen die Freunde des Mittelalters mit den „Cohors Burana“ Speis und Trank begleitet von einem Hauch historischem Ambiente.

Die Cohors Burana präsentiert seit Jahren mit Erfolg das Leben im Mittelalter und sorgt für so manche Besonderheit: mittelalterliches Gelage und das Lagerleben sind ebensolche Attraktionen wie der Marsch der rot-grün gewandeteten Wachsoldaten bei Festumzügen. Neue Mitglieder, die Freude daran haben, das Mittelalter nachzuempfinden, sind immer gern gesehen und können sich unverbindlich bei dem Leitdrosten Heinz Franke, Tel.: 02951/5626 oder dem Schäffer Paul Brune, Tel.: 02951/4326, informieren.