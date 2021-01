Lemgo(Kreis Lippe). Wegen der Anlieferung eines Großlochbohrgeräts kommt es am heutigen Dienstag, 12. Januar 2021, in den späteren Abendstunden zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Bereich der Baustelle an der ehemaligen chemischen Reinigung in der Neuen Torstraße. Mehrere Tieflader liefern die Teile des Bohrers.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden in dem Bereich zu besonderer Rücksicht und um Verständnis gebeten.