Sozietät Streitbörger wächst in Sachsen-Anhalt

Neue Standorte in Stendal und Magdeburg erweitern regionale Präsenz

Erstmals ist Wirtschaftsstrafrecht damit bei Streitbörger abgedeckt

Bielefeld. Die renommierten v. Jagow Anwälte mit ihren Standorten in Stendal und Magdeburg in Sachsen-Anhalt schließen sich der überregionalen mittelständischen Wirtschaftssozietät Streitbörger mit Sitz in Bielefeld an. am. Nach der jüngsten Erweiterung in Potsdam wächst Streitbörger damit auf heute rund 70 Berufsträger und über 220 Mitarbeitende an 13 Standorten.

Matthias Albrecht, Kornelia Grams und Katja Sonne-Albrecht werden zu Streitbörger-Partnern mit bestehenden Büros in Stendal, Schadewachten 26, und Magdeburg, Breiter Weg 202. Sie bringen sieben Mitarbeitende ein. Rechtsanwalt Albrecht ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Rechtsanwältin Grams für Familienrecht und Rechtsanwältin Sonne-Albrecht Fachanwältin für Verkehrsrecht sowie für Strafrecht. Das Wirtschaftsstrafrecht ist damit in der Sozietät Streitbörger erstmals vertreten.

Sinnvolle geographische und inhaltliche Erweiterung

„Mit den neuen Kolleginnen und Kollegen in Stendal und Magdeburg schließen wir nicht nur eine geographische Lücke zwischen Ostwestfalen und Potsdam, auch inhaltlich erweitert das Team unsere Kompetenzen an wichtigen Stellen“, freut sich Dr. Jost Streitbörger, Managing Partner. „Wir beobachten die Entwicklung von Streitbörger bereits seit langem. Mit diesem Zusammenschluss können wir unseren Mandanten hier in der Region einen wichtigen Zugang zu weiteren Kompetenzen

ermöglichen“, sieht Matthias Albrecht die Vorteile des Zusammenschlusses.