An zwei Oktober-Terminen GÃ¼tersloh kulinarisch entdecken

Gütersloh. Mit einem neuen Restaurant und einer geänderten Route startet der kulinarische Rundgang „(Un)typisch Westfälisch“ in die Herbstsaison. Für die Auftakt-Runde am Samstag, 17. Oktober, sowie auch für den zweiten Rundgang in diesem Monat am Samstag, 24. Oktober, sind noch ein paar wenige Plätze frei.

Der Preis von 59,50 Euro hat sich durch Corona nicht verändert, dafür aber die Liste der teilnehmenden Gastronomen, die den Kochlöffel für die Gruppe schwingen. Ausgewählte Köstlichkeiten kommen traditionell beim Parkhotel und dem Brauhaus auf den Tisch, den Platz des ehemaligen Vorspeise-Lokals Hanna’s übernimmt nun ein neuer Chefkoch. Wer das ist, ist eine Überraschung. So viel sei aber verraten: Es ist eine der exquisitesten Anlaufstellen der Stadt, die nun zum Rundgang besucht werden wird. Doch nicht nur kulinarische Highlights werden auf dem Stadtspaziergang entdeckt: Entlang einer neuen Route durch die Stadt vermittelt Stadtführer Klaus Gottenströter zahlreiche spannende Wissenshäppchen zu Stadt und Menschen, zu deren lebhafter Geschichte und der ebenso spannenden Gegenwart. Startpunkt ist an beiden Samstagsterminen um 17.30 Uhr am Theater Gütersloh. Einplanen können Teilnehmer etwa vier Stunden für die Führung durch die Innenstadt und den Besuch der Restaurants.

Karten (inklusive Stadtführung, Begrüßungsgetränk und Drei-Gänge-Menü) gibt es nur vorab, online unter www.reservix.de, Stichwort Stadtführung Gütersloh, oder im ServiceCenter der Gütersloh Marketing. Eventuelle Nahrungsunverträglichkeiten sollten beim Ticketkauf angegeben werden.