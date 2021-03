Aktuelles, bunte Geschichten und Ideen für Ältere und Alleinstehende

Gütersloh. Aufgrund der Corona-Krise fallen seit Monaten die meisten Veranstaltungen aus, das soziale Miteinander und das Beisammensein sind auf wenige Kontakte beschränkt. Diese unerfreuliche Situation betrifft besonders viele ältere und alleinstehende Menschen. Der Seniorenbeirat Gütersloh und der städtische Fachbereich Familie und Soziales möchten mit dem Angebot eines Rundbriefs einen kleinen Beitrag leisten, um den Menschen ein wenig Freude in den Alltag zu bringen.

Der Rundbrief erscheint monatlich mit wechselnden Themen und wird per E-Mail, auf Wunsch aber auch per Post verschickt. Wer an dem Rundbrief interessiert ist, kann seine email-Adresse an seniorenbeirat@guetersloh.de

oder postalische Adresse an Stadt Gütersloh, Fachbereich 50.2., Heidi Ostmeier, Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh, senden. Infos zum Rundbrief gibt es beim Verfasser und Mitglied des Seniorenbeirats Rainer Jakobi unter der Email-Adresse rundbrief.seniorenbeirat@gmail.com

oder auch telefonisch bei Heidi Ostmeier unter 05241/822156. Rainer Jakobi möchte vorrangig als Experte zu Themen der Kranken- und Altenpflege informieren. Ebenso freut er sich, Informationen und Anregungen rund um das Thema seines geliebten Hobbys der Musik weiterzugeben. Ebenso sind Ideen und Anregungen unter den genannten Kontaktdaten herzlich willkommen.

Die Rundbriefe, die bereits versendet wurden, sind unter folgendem Link nachzulesen:

https://www.guetersloh.de/de/leben-in-guetersloh/senioren/seniorenbeirat.php