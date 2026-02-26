Abendführung mit Bier im Mindener Museum

Minden. Am Freitag, den 27. Februar findet im Mindener Museum um 18 Uhr die nächste Abendführung mit Bier statt. Ausgestattet mit einem Glas Museumsbier lädt das Museum dazu ein, die Spuren der Mindener Biergeschichte zu erleben. In der etwa 90-minütigen Führung erfahren die Museumsgäste, wieso das „flüssige Brot“ gesünder als Wasser war. Weshalb galt Minden im Mittelalter und der Frühen Neuzeit als Bierstadt? Welche Bedeutung hatte Bier im Alltag der Menschen? Wo waren Braustätten, Kneipen oder Ausflugslokale ansässig? Die virtuelle Tour am Stadtmodell sowie ausgewählte Exponate der Dauerausstellung geben Antworten auf diese und weitere Fragen.

Pro Person kostet die Teilnahme 15 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 16 Personen begrenzt. Es wird um vorherige Anmeldung per E-Mail an museum@minden.de oder telefonisch unter 0571-9724020 gebeten.