Ab Mitte Mai öffnen alle Freibäder

Bielefeld. Bereits seit dem 1. Mai ist das Schwimmen unter freiem Himmel wieder im Wiesenbad möglich. Am kommenden Samstag, 17. Mai, folgen nun die restlichen sechs Freibäder in der Stadt Bielefeld. Im Naturbad Brackwede, dem Senner Waldbad, in Dornberg, Gadderbaum, Hillegossen und Schröttinghausen öffnen sich am Wochenende wieder die Pforten für die Badegäste. Damit sind die Freibäder Bielefeld vollständig für die Gäste da.

„In den vergangenen Wochen liefen die Vorbereitungen in den einzelnen Freibädern auf Hochtouren, damit Mitte Mai die Freiluft-Saison in allen Bädern beginnen kann. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Fördervereine in Brackwede, Dornberg, Gadderbaum, Hillegossen und Schröttinghausen haben schon im Vorfeld wieder ein tolles Engagement gezeigt, um den Saisonstart möglich zu machen“, sagt Marcus Lufen, Geschäftsführer der Bielefelder Bäder.

Auch die Personalsituation bei den Fach- und Saisonkräften ist so gut, dass aktuell keine Einschränkungen oder verkürzten Öffnungszeiten notwendig sind. Lufen: „Wir haben wieder sehr früh im Jahr mit der Akquise der Saisonkräfte begonnen, was sich nun auszahlt. Unabhängig davon bleibt die Personalsituation bei den Fachkräften wie in der gesamten Branche angespannt. Trotzdem können wir mit einer effizienten und vorausschauenden Personalplanung gewährleisten, dass die Freibad-Saison gleichzeitig in allen Bädern und ohne Einschränkungen beginnen kann.“

Öffnungszeiten Freibäder: Wiesenbad: Montag bis Freitag 6 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 9 bis 20 Uhr.

Dornberg, Schröttinghausen, Gadderbaum (Öffnungszeiten witterungsabhängig): Montag bis Freitag 13 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 11 bis 20 Uhr, Schlechtwetter-Öffnungszeiten 17 bis 20 Uhr.

Brackwede, Hillegossen, Senner Waldbad (Öffnungszeiten witterungsabhängig): Montag bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 10 bis 19 Uhr, Schlechtwetter-Öffnungszeiten 16 bis 19 Uhr.

Weitere Informationen zu den Freibädern gibt es unter www.bielefelderbaeder.de/unsere-freibaeder.