9. Runde der Energie-Scouts OWL

168 Auszubildende starten Einsparprojekte.

Ostwestfalen-Lippe. Mit der Auftaktveranstaltung startete am 17. Februar 2022 die mittlerweile neunte Runde der Energie-Scouts OWL. In den nächsten Monaten werden 168 Auszubildende aus 40 Unternehmen als Energie-Scouts in ihren Betrieben eigene Projekte zu den Themen Energieeffizienz, Materialeinsparung und Klimaschutz entwickeln und umsetzen.

Mit ihren Projektergebnissen können sich die Teams bis zum 7. Oktober 2022 um Preisgelder von bis zu 1.000 Euro bewerben. Höhepunkt ist die Preisverleihung im Dezember 2022. Das Azubi-Projekt wird von den Industrie- und Handelskammern Lippe zu Detmold (IHK Lippe) und Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK Ostwestfalen) sowie den Wirtschaftsjunioren Lippe organisiert.

Der „Startschuss“ der Energie-Scouts OWL fand über eine gemeinsame Videokonferenz statt. Im Zentrum standen zwei im letzten Jahr siegreiche Teams, so Arne Potthoff, Referatsleiter bei der IHK Ostwestfalen: „In einer Online-Präsentation hat das Azubi-Team von Parker Hannifin aus Bielefeld gezeigt, wie man die Stand-by-Zeiten von Produktionsmaschinen optimieren und so den Stromverbrauch senken kann. Das Team von ARI Armaturen hat für die Veranstaltung sogar ein Video über sein Projekt für wiederverwendbare Lackierschutzhauben gedreht“, freute sich Potthoff.

Zudem präsentierten Gabriele Paßgang von der Effizienz-Agentur NRW und Potthoff die grundsätzlichen Einsparpotenziale bei Ressourcen bzw. Energieeffizienz in Unternehmen. In den nächsten Wochen können die Azubis an insgesamt zehn verschiedenen Online-Workshops teilnehmen und so die fachliche Grundlage für eine erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme legen.

„Wir hoffen, dass die Teams ihre Unternehmen im besten Sinn „’auf den Kopf stellen‘ und viele Einsparpotenziale entdecken“, sagte Matthias Carl, stellvertretender Geschäftsführer bei der IHK Lippe. Das Mitmachen lohne sich für die Unternehmen, so Carl: „Fast 2,3 Millionen Euro und knapp 6.000 Tonnen Treibhausgas haben die Teams in den bisherigen acht Durchläufen eingespart.“

Besondere Bedeutung misst Andreas Sawatzki, Ressortleiter Innovation bei den Wirtschaftsjunioren Lippe, den „Nebeneffekten“ des Projekts bei: „Am eigenen Projekt erleben die Auszubildenden, wie Projektmanagement und Teamentwicklung funktionieren. Und sie lernen, ihre Ideen im eigenen Betrieb zu kommunizieren und durchzusetzen.“

Kooperationspartner im Projekt Energie-Scouts OWL sind die Effizienz-Agentur NRW und das Netzwerk Energie-Impuls OWL. Unterstützt wird das Projekt von den Sparkassen Paderborn-Detmold und Bielefeld.

Die Idee für die regionalen Wettbewerbe von Energie-Scout-Teams ist 2013 in Lippe entstanden. Mittlerweile wird das Projekt bundesweit von knapp 60 IHKs durchgeführt. OWL ist dabei bundesweit mit inzwischen über 850 Auszubildenden mit Abstand vorne.

Die Energie-Scouts sind ein zentraler Baustein der „Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) sowie der Bundesministerien für Wirtschaft und Umwelt.