75 Jahre elektronischer Computer

HNF Teil eines internationalen Events

Paderborn. 17.500 Röhren, 7.200 Dioden, 1.500 Relais, 70.000 Widerstände, 10.000 Kondensatoren bei 27 Tonnen Gewicht und einem Strombedarf von 150 Kilowatt: Das war ENIAC, der erste elektronische Computer. Am 15. Februar 1946 wurde der raumgroße Rechner in Philadelphia der Öffentlichkeit vorgestellt. Zum 75-jährigen Jubiläum gibt es ein internationales Online-Event, an dem auch das Heinz Nixdorf MuseumsForum beteiligt ist.

Nach der Abschaltung des Computers 1955 wurde er zerlegt. Heute finden sich nur noch wenige Teile in Museen und Sammlungen, darunter sind das Science Museum London und das HNF die beiden einzigen außerhalb der USA. „Wir sind sehr froh, von diesem wichtigen Meilenstein der Computergeschichte insgesamt drei Original-Panels in der Dauerausstellung des Heinz Nixdorf MuseumsForum zeigen zu können. Wie die Maschine programmiert wurde zeigt unser preisgekrönter interaktiver ENIAC-Akkumulator, an dem die Besucher selber einfache mathematische Berechnungen – fast wie im Jahr 1946 – durchführen können“, beschreibt HNF-Geschäftsführer Dr. Jochen Viehoff die Bedeutung der Objekte im Paderborner Museum.

ENIAC sollte vor allem die Bahnen von militärischen Geschossen berechnen. Nach dem 2. Weltkrieg wurde er auch bei der Entwicklung der ersten Wasserstoffbombe eingesetzt. Für eine Neu-Programmierung mussten die Recheneinheiten neu verkabelt werden, was mehrere Tage dauern konnte. Dann aber arbeitete ENIAC etwa Tausend mal schneller als die damals üblichen mechanischen Rechenmaschinen. Mit dieser Schnelligkeit und den dabei erstmals eingesetzten Elektronenröhren leitete der ENIAC die darauffolgende Computerisierung der Welt ein.

Mit zwei Videos, die die raumgroße Inszenierung des ENIAC im Heinz Nixdorf MuseumsForum und das Bedienpaneel vorstellen, beteiligt sich das HNF am ENIAC-Day, der natürlich online begangen wird. Unter www.eniacday.org wird es am Montag Aktionen und Informationen rund um den ENIAC geben. Auf www.hnf.de/eniac findet sich mehr zur Historie und den ENIAC-Elementen im HNF.