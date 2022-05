5. Vlothoer Weinfest am 3. und 4. Juni 2022 in Vlotho-City

Vlotho. Das Pfingstwochenende 2022 beginnt in Vlotho mit guter Laune, denn am Freitag, 3. Juni und am Sonnabend, 4. Juni 2022 findet jeweils von 17.00 bis 24:00 Uhr das 5. Vlothoer Weinfest auf dem Sommerfelder Platz im Herzen der Innenstadt Vlothos statt.

Am ersten Wochenende im Juni heißt es dann: „Feiern, Schlemmen und Genießen“.

Weingut Keber-Kolling und das Weingut Heil, beides Winzer von der Nahe, sind vom ersten Vlothoer Weinfest an mit von der Partie und freuen sich schon, endlich wieder in Vlotho zu sein. Die beiden Winzer bringen auch in diesem Jahr ihre besten Weine und JahresHighlights mit in unsere Weserstadt.

Neu mit dabei ist das Weingut KDM aus Kröv an der Mosel. Mit im Gepäck haben die Besitzer ihre Weine, aber auch Liköre und Gin aus der eigenen Brennerei.

Selbstverständlich ist auch der Vlothoer Weinhändler Uwe Schmidt mit seinem Team bei diesem Event präsent. Er bietet einen Querschnitt der Weine aus seinem großen Sortiment an. Auch italienische und französische Weine gehören mit dazu.

Der direkt am Platz ansässige Backshop von „Tante Serap und Onkel Walter“ hat ebenfalls geöffnet und bietet den Kunden Backwaren und eine kleine Auswahl an Weinen an. Der Stand der Werbe- und Interessengemeinschaft bietet unter anderem ein kühles Herforder an – nichtalkoholische Getränke runden das Getränkeangebot ab.

Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es klassischen, frischen Flammkuchen aus dem Ofen zum Gläschen Wein. Und zusätzlich gibt es für „den Ostwestfalen“ auch einen Grillstand mit Brat- und Currywurst sowie Pommes und Gyros.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Discjockey „DJ Sundae“. Verschiedene Musikrichtungen laden zum Tanzen ein und sorgen für gute Stimmung. Tanzen ist natürlich erlaubt.

„Wir freuen uns riesig, endlich wieder – nach der Corona-Pause- ein Weinfest in Vlotho zu haben“, heißt es aus dem Munde der Veranstalter sowie von Bürgermeister Rocco Wilken. „Wir freuen uns über jede Besucherin und Besucher!“

Am Freitag, 3. Juni 2022 wird Bürgermeister Rocco Wilken gegen ca. 18.00 Uhr die Bürgerpreise für das Jahr 2021 öffentlich vergeben. Wie für die vergangenen Jahre sollen auch für 2021 wieder eine Einzelperson sowie eine Gruppe oder Verein die verdienten Bürgerpreise für ehrenamtliches Engagement in Vlotho, die jeweils mit einem Preisgeld sowie einer Urkunde versehen sind, erhalten.

Man darf bereits jetzt gespannt sein, wer es denn wird …

Die Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V. und die Vlotho Marketing GmbH danken auch den Sponsoren, der Sparkasse Herford, der Firma Kohlstädt GmbH und der Volksbank Herford Mindener-Land und laden alle Vlothoer*innen sowie Besucher*innen aus Nah und Fern herzlich ein, in gemütlicher Atmosphäre einen geselligen Abend am 3. und/oder 4. Juni 2022 in Vlotho zu erleben.