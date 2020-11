350 Tannenbäume für die Innenstadt

Paderborn . Zusätzlich zur Weihnachtsbeleuchtung sorgen ab dieser Woche insgesamt 350 Tannenbäume in der Innenstadt für die passende Atmosphäre zum bevorstehenden ersten Advent. Das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn hat die ursprünglich als Dekoration für den Weihnachtsmarkt vorgesehenen Bäume der Werbegemeinschaft zur Verfügung gestellt, die sie gemeinsam mit dem Paderborner Schaustellerverein und Straßengemeinschaften der Geschäftsleute in der Innenstadt verteilt hat.

Aufgrund der großen Anzahl an Bäumen mussten diese schon frühzeitig bestellt werden. „Als deutlich wurde, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr nicht in seiner üblichen Form stattfinden kann, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, die Bäume zur weihnachtlichen Dekoration der Innenstadt einzusetzen.“, so Jens Reinhardt, Leiter des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing. Bei den Bäumen handelt sich um Nordmann- und Balsamtannen von einer ostwestfälischen Plantage.