Kabarett – Andrea Volk– „Feier-Abend! Büro und Bekloppte“

Überleben 4.0 – mit Alkohol und Achtsamkeit

Lage. Andrea Volk mit Tipps und Tricks zum Überleben im Büro 4.0 Was kann man tun gegen den Flächennutzungsplan am Kühlschrank? Wie Meetings schöner aussitzen? Und wie praktiziert man den Digitalen Wandel, wenn das ‚Kompetenzteam‘ aus mehr Nullen als Einsen besteht? Kabarettistin Volk lässt den Krieg am Kopierer eskalieren, übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings und verwandelt sich im Kampf gegen Bürokraten-Terror in Erich Honecker. Steht doch im Büro das große Fragezeichen im Vordergrund. WARUM gibt es mehr Häuptlinge als Indianer, mehr Meetings als Zeit zum Denken, mehr Software als Lösungen? WARUM muss man am Telefon so oft sagen: „Kann ich Ihnen helfen?“, wenn man doch in 90% der Fälle weiß, da ist nichts mehr zu machen? WER erfindet Begriffe wie ‚Information der Abteilung Honorare und Lizenzen über die Kostenschlüssel für die Reisekosten-Abrechnung‘? Und WIE kann man den aufhalten? Urkomisch, bitterernst und mit Mittagspause in der Tagespolitik: Feier-Abend! ,Büro und Bekloppte‘.

Ort Ziegelei Lage, Sprikernheide 77, 32791 Lage; Datum Freitag, 23. Oktober 2020; Beginn 20.00 Uhr; Einlass 19.30 Uhr

Eintritt: VVK 19,- € (inkl. aller Gebühren) // Abendkasse: 21,- € (VVK an allen bekannten VVK Stellen und online über www.newtone.de)

www.andreavolk.de