18.02.2022 – Ziv Taubenfeld’s FULL SUN zu Gast im Bunker Ulmenwall

Bielefeld. Full Sun ist ein internationales Projekt, an dem einige der experimentierfreudigsten Musiker der europäischen Jazz- und improvisierten Musikszene beteiligt sind. Auf dieser Tour präsentieren sie Stücke, die einflussreichen Jazzkünstlern wie Don Cherry, Sonny Simmons und Jimmy Lyons gewidmet sind. Während ihre Methoden von der Tradition geprägt sind, ist der Sound der Band nichts anderes als Full Sun und seine einzigartigen Mitglieder.

„We immediately hear what is so characteristic of Taubenfeld’s music: that combination of melodic lyricism and unadulterated rawness. For him, one never goes without the other.“

Ben Taffijn

Ziv Taubenfeld . bass clarinet, percussion (IL) // Luis Vicente . trumpet (PT) // Nico Chientaroli . piano (ARG) // Onno Govaert . drums, percussion (NL)

Einlass: 19.30h // Begin: 20.30h

VVK: 17,– € (zzgl. Geb.) // AK: 20,– € // AK erm.: 17,– € // Mgl: 10,– € // U20 Eintritt frei

Dies ist eine 2G+ Veranstaltung!