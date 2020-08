Tag des offenen Denkmals wird digital – Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.

Der Tag des offenen Denkmals 2020 und die Corona-Pandemie

Detmold. Der Tag des offenen Denkmals, Deutschlands größtes Kulturevent für die Denkmalpflege, geht im Corona-Jahr 2020 veränderte Wege. Die Veranstaltungen der letzten Jahre mit zahlreichen interessanten Führungen und den vielen geöffneten Baudenkmälern können in diesem Jahr aufgrund der erhöhten Anforderungen, bedingt durch die Corona-Krise, leider nicht stattfinden. In den vergangenen Jahren wurden die einzelnen Objekte in Detmold, die am Tag des offenen Denkmals präsentiert wurden, von bis zu 300 Personen besucht. Dabei gaben sich die Besucherinnen und Besucher sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Ein in Corona-Zeiten unhaltbarer Zustand. Aus diesem Grund ruft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in diesem Jahr dazu auf, Denkmale kontaktfrei und digital zu präsentieren, also durch das Internet.

Das digitale Angebot gelingt nur mit der Unterstützung durch die lokalen Veranstalter und Denkmaleigentümer. Die Untere Denkmalbehörde bittet hierzu um Ihre Mithilfe: Zur Gestaltung einer Internetseite werden noch Fotostrecken oder digitale Spaziergänge benötigt. Schicken Sie uns gerne Material zur Veröffentlichung zu! Die eingereichten Beiträge werden auf der Internetseite der Stadt Detmold unter www.detmold.de veröffentlicht. Der Tag des offenen Denkmals präsentiert sich 2020 unter der Überschrift: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ Nähere Informationen erhalten Sie bei der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Detmold, Frau Linneweber (Tel. 05231/977-415) und Frau Will (Tel. 05231/977-538).

Durch das digitale Angebot entfallen das bundesweite Online-Programm und die App zum Tag des offenen Denkmals!