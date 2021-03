11. Treffen von WIRTSCHAFT LIVE am 15. April 2021

Erstmals als Livestream von Das-kommt-aus-Bielefeld

Bielefeld. „Wirtschaft weiter denken: Corona und die Folgen“ – zusammen mit Oberbürgermeister Pit Clausen und weiteren Gesprächsgästen der Bielefelder Wirtschaft beleuchtet der renommierte Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher Prof. Dr. André Reichel das Thema im diesjährigen WIRTSCHAFT LIVE(-STREAM) der WEGE Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld mbH. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Die bisherigen Treffen von WIRTSCHAFT LIVE fanden immer zu Gast in einem Unternehmen oder zuletzt beim 10. Treffen (2019) auf Einladung des Oberbürgermeisters im Rathaus statt. In dieser besonderen Zeit veranstaltet die WEGE mbH im Rahmen ihres Projekts „Das-kommt-aus-Bielefeld“ das Unternehmenstreffen erstmals digital per Livestream und lädt alle Interessierten am 15. April 2021 von 16:00 bis 17:30 Uhr zum Zuschauen und Mitdiskutieren ein.



Das Programm:

Die Wirtschaft ändert sich rasant: unabhängig von Corona, aber mit Corona erst recht. Digitalisierung, Klimawandel, neue Arbeitsformen und weniger Wachstum stellen Herausforderungen dar und sind zugleich auch Zukunftschancen. Welche das sind, zeigt der Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher Prof. Dr. André Reichel in seiner Keynote „Wirtschaft weiter denken: Corona und die Folgen“ auf. In der anschließenden Talkrunde diskutieren Vertreter*innen der Bielefelder Wirtschaft zusammen mit Oberbürgermeister Pit Clausen die Auswirkungen und Chancen dieses Wandels auf die hiesige Wirtschaft.

Im Gespräch:

Pit Clausen, Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld

Victoria Erdbrügger, Geschäftsführerin circuly GmbH

Maurice Eschweiler, Generalbevollmächtigter DMG MORI AG

Christian Gieselmann, geschäftsführender Gesellschafter insensiv GmbH

Kristina Oehler, Geschäftsführerin ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG

Moderation:

Brigitte Meier, Prokuristin bei der WEGE mbH

Dominik Groß, Geschäftsführer bei der Founders Foundation gGmbH

Zum Livestream:

Der Livestream findet am 15. April 2021 in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr aus dem Event Space der Founders Foundation statt. Es gibt folgende Möglichkeiten den Livestream aufzurufen:

Livestream via YouTube:

Verfolgen Sie den Livestream auf dem YouTube-Kanal von Das-kommt-aus-Bielefeld: https://www.youtube.com/daskommtausbielefeld



Livestream via Link:

Melden Sie sich vorab zum Event an und Sie bekommen kurz vor der Veranstaltung den Link zum Livestream zugeschickt: https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/wls/

Zum Referenten:

André Reichel ist Professor für International Management & Sustainability an der International School of Management (ISM) in Stuttgart. Zuvor lehrte er an der Karlshochschule International University, war Gastdozent am Environmental Change Institute der University of Oxford und Research Fellow am Europäischen Zentrum für Nachhaltigkeitsforschung der Zeppelin Universität. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft, den betriebswirtschaftlichen Implikationen einer Postwachstumsökonomie, der Verschmelzung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie einer systemtheoretischen Betrachtung gesellschaftlicher Transformationsprozesse. Dabei stehen insbesondere die Wechselwirkungen zwischen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neuen Formen des Wachstums sowie deren Auswirkungen auf Strategien und Geschäftsmodelle im Fokus seiner Arbeit.