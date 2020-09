STOCKHOLM UNDERGROUND & MAGNUS LINDGREN

Bielefeld. Magnus Lindgren, Artist in Residence der Spielzeit 2020/21, bringt seine Band Stockholm Underground mit in die Rudolf-Oetker-Halle. Bekannt als langjähriges Mitglied der Nils Landgren Funk Unit ist Lindgren nicht nur ein begnadeter Saxophonist, sondern vermutlich einer der besten Jazz-Flötisten, den Europa derzeit zu bieten hat. Seine spielerische Haltung und starke Improvisationen versprechen einen aufregenden Jazzabend. Mit dabei sind außerdem Henrik Janson an der Gitarre, Bassist Lars »Larry D« Danielsson und Per Lindvall an den Drums.

Wann So. 04.10. um 20:00 Uhr / Ort Rudolf-Oetker-Halle, Großer Saal