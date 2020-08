03.10.2020 – Kabarett – Özgür Cebe

Kabarett: Özgür Cebes „Ghettos Faust“

Samstag, den 3. Oktober 2020 um 20.00 Uhr; Begegnungsstätte, Stemwede-Wehdem; Eintritt: 16 € / 14 € (ermäßigt und Mitglieder)

Stemwede-Wehdem. Verbale Feinkost und Kabarett vom Feinsten? Özgür Cebe passt nicht in die üblichen Bühnen-Unterhalter-Schubladen. Auf humorvolle wie nachdenkliche Weise schafft er es sein Publikum zu fesseln. Dabei spielt er ganz bewusst mit seiner perfekten deutschen Sprache – manchmal intelligent gemixt mit prolligem Dialekt und einer stets passenden Mimik im Vortrag, die seine schauspielerischen Fähigkeiten aufblitzen lässt. Am Samstag den 3. Oktober um 20 Uhr steht er auf Einladung des JFK Stemwede mit seinem aktuellen Programm „Ghettos Faust“ auf der Bühne der Begegnungsstätte in Stemwede-Wehdem.

Es wohnen zwei Seelen in Özgür Cebes Brust. Der Junge aus dem Ghetto und der Waldorfschüler. In seinem neuen Bühnenprogramm sind sie endlich vereint und zeigen, dass man trotz sprachlicher Missverständnisse Verständnis füreinander haben kann. In seiner gleichnamigen Radio-Show auf 1Live gibt er zwei Figuren seine Stimme. Dr. Faust und MC Ghetto. Zwei Seelen, die nicht unterschiedlicher sein können, in einem Körper.

Es sind stürmische Zeiten im 21. Jahrhundert. Das Mittelalter scheint überwunden und doch erleben wir ständig Rückfälle. Während die einen glauben, dass Kondensstreifen von Flugzeugen uns gefügig machen und echsenartige Wesen die Menschen beherrschen, sind die anderen überzeugt, dass wir bei Geschlechtsverkehr vor der Ehe in der Hölle brennen.

Wird Aberglaube zum Glauben, wenn nur genug Leute daran glauben und werden aus Verschwörungstheorien von heute die Religionen von morgen?

Özgür Cebe beschäftigt sich mit den dringendsten Themen der Neuzeit. Religion, Rassismus, Aufklärung und Deutscher Schlager. Dürfen wir über Diktatoren, Terror und Volksmusik lachen? Wir müssen, sagt Özgür Cebe.

So vielseitig wie er, ist auch sein Programm. Mal leise mit einem kleinen Augenzwinkern. Dann wieder laut wie ein Presslufthammer. Lachen ist die beste Medizin und die Antwort auf alles. Ohne Lachen verlässt niemand seine Show. Özgür Cebe ist MC Ghetto. Özgür Cebe ist Doktor Faust.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede (Life House, Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich.